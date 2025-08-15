O Grupo Bafar projeta uma produção de nozes pecãs de 3.000 toneladas

A empresa mexicana Grupo Bafar projeta uma produção de nozes pecãs de 3.000 toneladas em cinco anos.

A noz pecã é um fruto seco originário da América do Norte. Este fruto tem casca dura e polpa rica em óleos saudáveis. Fornece proteínas, fibras e antioxidantes. Seu sabor doce e amanteigado o torna ideal para confeitaria, lanches e pratos gourmet.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Bafar, Eugenio Baeza, a empresa possui 3.000 hectares de nogueiras.

Produção de nozes pecãs

Até o momento, no âmbito agroindustrial, a receita do Grupo Bafar com a venda de nozes atingiu 58,3 milhões de pesos em 2024.

A divisão agroindustrial da empresa conseguiu colocar cerca de 674 toneladas de nozes pecãs nesse ano, o que representa um aumento de 59% em comparação com o volume de 2023.

Nos próximos cinco anos, estima-se que a produção de nozes pecãs aumentará para mais de 3.000 toneladas, o que colocará a empresa como um dos principais produtores de nozes da América do Norte. Este setor econômico prevê um crescimento notável em seu desempenho nos próximos anos, graças à maturidade alcançada pelos hectares de nogueiras plantadas.

Exportações mexicanas

As exportações de nozes do México mantiveram-se estáveis nos últimos sete anos, em torno de 500 milhões de dólares.

A seguir, são apresentadas as exportações mexicanas de nozes para o mundo, em milhões de dólares:

2018 : 567.

2019 : 559.

2020 : 494.

2021 : 507.

2022 : 466.

2023 : 501.

2024: 506.

Produção mundial

A produção mundial de nozes crescerá 2% em 2024/25 e atingirá 2,7 milhões de toneladas com casca. O aumento na China, no Chile e na União Europeia compensará a queda nos Estados Unidos. A China e os Estados Unidos somam mais de 75% da oferta global.

O consumo mundial também aumentará 2%, impulsionado pela produção chinesa. As exportações chegarão a 1,1 milhão de toneladas devido aos aumentos na China, no Chile e na Ucrânia.

Estes são os cinco maiores exportadores de nozes do mundo em 2024, em milhões de dólares, de acordo com dados da OMC: