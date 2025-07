O conteúdo regional mais alto reduziu as importações de peças essenciais de países não pertencentes ao T-MECS

O aumento do conteúdo regional reduziu as importações de peças essenciais de países não pertencentes ao T-MECS, de acordo com uma análise da USITC.

As compras estrangeiras mais baixas desses produtos da região do T-MEC se devem a regras de origem mais rígidas.

As peças essenciais representam aproximadamente 40% dos custos dos veículos e incluem motores, transmissões, carroceria e chassi, eixo, sistemas de suspensão, sistemas de direção e baterias avançadas.

Importações de peças essenciais

O modelo da USITC estima que as regras de origem reduziram as importações de peças essenciais T-MEC de países não T-MEC em 2024, porque o fornecimento dessas peças essenciais de produtores T-MEC ajudou os fabricantes de veículos leves a cumprir as regras de origem.

A maioria das mudanças de fornecimento informadas à USITC foram deslocamentos. Esses foram movimentos de países fora do T-MEC para nações dentro do bloco.

Apenas uma fração foi de ajustes internos no T-MEC. Esses deslocamentos, concentrados em motores, responderam às exigências de conteúdo de valor da mão de obra.

De acordo com as estimativas do modelo, 436.640 unidades de importações de motores de países fora do T-MEC para a região foram reduzidas em 2024.

Além disso, 210.977 motores a menos foram importados para os Estados Unidos de parceiros dentro do próprio T-MEC.

O impacto estimado sobre as importações de peças essenciais para o México, os Estados Unidos e o Canadá de países que não fazem parte do T-MEC em 2024, em número de peças, é o seguinte:

Motores : -436.640.

Transmissões : -607,478.

Carroceria e chassi : -246.719.

Eixos : -398.852.

Sistemas de suspensão : -91.124.

Sistemas de direção : -258,699.

Baterias avançadas: 0.

Em 2024, as importações de baterias avançadas de países fora do T-MEC não foram afetadas pelas regras de origem.

De acordo com a pesquisa, ocorreram mudanças no fornecimento. No entanto, elas se aplicaram a linhas de modelos que ainda não estavam disponíveis no mercado norte-americano durante aquele ano.

Portanto, as regras não afetaram o fluxo comercial desse componente-chave nesse período.

Regras de origem

O T-MEC impõe regras globalmente exclusivas ao setor automotivo. Entre elas, exige um Conteúdo de Valor Regional (RVC) de 75% para veículos leves. Também exige um RCA de 75% para peças essenciais.

Além disso, pelo menos 70% do aço e do alumínio adquiridos pelas montadoras devem ser de origem regional. Isso se soma a um valor de conteúdo de mão de obra (LCCV) de 40%.

Entretanto, o tratado também prevê alguma flexibilidade. Mediante solicitação, os produtores de veículos podem acessar um regime de transição alternativo. Esse esquema concede um período de até cinco anos – de 2020 a 2025 – para que as montadoras ajustem sua produção e cumpram as novas regras de origem.