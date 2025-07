O BIS prevê que a inflação nos EUA aumente devido às tarifas

O Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) prevê uma descida da inflação nos EUA devido aos direitos aduaneiros.

Nos Estados Unidos, os aumentos de preços ainda não atingiram o seu ponto máximo. Prevê-se que as tarifas generalizadas gerem um aumento acentuado do nível geral de preços nos próximos meses. No entanto, os analistas prevêem uma viragem em 2026. A razão: a fraqueza da economia nacional começará a atenuar a pressão inflacionista.

Inflação nos EUA

O BIS é um organismo internacional que funciona como o banco dos bancos centrais. Foi fundado em 1930 e tem a sua sede em Basileia, na Suíça.

Na perspetiva deste banco, o crescimento global está a perder força. O consenso foi revisto em baixa após ter em conta os efeitos diretos e indirectos da guerra comercial conduzida pelos EUA. Atualmente, estima-se que o PIB mundial cresça 2,7% em 2025. Em 2026, a retoma será ligeira.

Estes valores são menos optimistas do que no início de 2025. O ajustamento representa uma redução de cerca de um quarto de ponto percentual. As reduções mais acentuadas registam-se na América do Norte e na Ásia Oriental.

Durante o seu segundo mandato, Donald Trump impôs tarifas drásticas: até 145% sobre os produtos chineses; 50% sobre o aço, o alumínio e o cobre; 25% sobre os automóveis e as peças automóveis; e uma tarifa universal de 10% sobre quase todas as importações, alargada a todos os países.

Em meados de maio de 2025, os EUA e a China anunciaram uma trégua na sua guerra comercial. Ambos os governos concordaram em reduzir os direitos aduaneiros e abrir uma janela de negociação de 90 dias. O objetivo: atenuar as tensões e procurar um acordo mais amplo.

Como parte do pacto, os EUA reduziram os direitos aduaneiros sobre as importações chinesas. Os direitos passaram de 145% para 30%. Por sua vez, a China reduziu os seus direitos aduaneiros de 125% para 10%.

Efeitos económicos

Os Estados Unidos não escaparam à desaceleração do crescimento económico mundial. O seu crescimento foi ajustado para baixo em cerca de um ponto percentual em relação às projecções anteriores. O México e o Canadá também sofreram revisões semelhantes, em parte devido à sua dependência comercial do mercado americano.

Noutras regiões, as perspectivas a curto prazo também estão a enfraquecer. As novas projecções para o crescimento do PIB são mais fracas do que no início do ano.

No resto do mundo, prevê-se que o efeito inflacionista dos direitos aduaneiros dos EUA seja moderado. Tudo dependerá da forma como as economias reagirem: as retaliações comerciais, as alterações nos fluxos comerciais e os movimentos das taxas de câmbio desempenharão um papel fundamental.