México reforça ações para combater o estresse hídrico

O México adotou ações para lidar com o estresse hídrico, tanto unilateralmente quanto por meio de acordos de colaboração com os Estados Unidos.

A atual administração do governo federal registrou projetos de infraestrutura que beneficiam 31 milhões de pessoas. Entre eles está a limpeza de corpos d’água, especialmente os rios Lerma-Santiago, Atoyac e Tula.

Também está executando o Programa Nacional de Tecnificação: 200.000 hectares de irrigação com o objetivo de beneficiar 225.000 produtores.

Até 2025, planeja gastar 20 bilhões de pesos de investimento público em projetos hídricos.

Outra medida consiste no Acordo Nacional para o Direito Humano à Água e à Sustentabilidade, no qual estão previstos 21 bilhões de pesos em investimentos privados.

Também será emitido um decreto para regularizar as concessões e permitir que a população tenha acesso a subsídios, créditos e programas.

Ações para lidar com o estresse hídrico

O México e os Estados Unidos assinaram um acordo importante em 9 de novembro de 2024. O tratado é intitulado “Medidas para melhorar a confiabilidade e a previsibilidade do abastecimento de água do Rio Grande para o benefício do México e dos Estados Unidos”.

Esse acordo busca fortalecer a cooperação bilateral em questões urgentes. Entre elas, o abastecimento de água, o meio ambiente e a qualidade da água no Rio Grande.

Seus objetivos podem ser resumidos em três. Primeiro, garantir maior confiabilidade e previsibilidade na alocação de água para ambos os países. Além disso, criar grupos de trabalho sobre novos projetos, fontes alternativas e questões ambientais. Por fim, melhorar a qualidade da água em toda a bacia do Rio Grande.

Sustentabilidade

O Acordo Nacional pelo Direito Humano à Água e à Sustentabilidade foi publicado no Diário Oficial da Federação em 19 de dezembro de 2024, com o objetivo de abordar o estresse hídrico por meio de dez compromissos gerais:

Garantir o direito humano à água em quantidade e qualidade suficientes.

Alcançar o uso eficiente da água em atividades industriais, agrícolas e pecuárias.

Investir em infraestrutura.

Promover a colaboração entre os setores público, privado e social para implementar ações de melhoria nos ambientes locais.

Implementar uma gestão eficiente, organizada e sustentável das concessões.

Desenvolver um programa de digitalização e simplificação de procedimentos.

Promover a inovação tecnológica para o tratamento, a reutilização e a purificação da água, incluindo a biotecnologia e a infraestrutura verde.

Implementar medidas para se adaptar e mitigar os efeitos da mudança climática , incluindo reflorestamento e restauração ambiental.

Prevenir a poluição de rios e corpos d’água, bem como contribuir para sua restauração e saneamento.

Implementar uma campanha contínua de conscientização, conservação e reutilização da água.