México já é o principal destino dos minerais metálicos dos EUA 

O México foi classificado como o principal destino das exportações de minerais metálicos dos EUA nos primeiros cinco meses de 2025, deslocando o Canadá para o segundo lugar.

Analisando os anos completos, o Canadá ocupou a primeira posição de 2017 a 2024.

Enquanto as exportações de minerais metálicos para o México foram de US$ 836 milhões de janeiro a maio de 2025, as exportações para o Canadá totalizaram US$ 574 milhões.

Minerais metálicos

Os minerais metálicos contêm metais que podem ser extraídos e usados na indústria. Eles são bons condutores e geralmente são brilhantes. São encontrados em veios ou depósitos, e sua exploração é fundamental para setores como tecnologia, energia e construção.

Os principais minérios metálicos incluem a hematita (ferro), a calcopirita (cobre), a bauxita (alumínio), a galena (chumbo), a blenda (zinco) e a cassiterita (estanho). Metais preciosos, como ouro e prata, também estão incluídos, assim como urânio, níquel, cromo, titânio e manganês.

Aqui estão os cinco principais destinos das exportações de minerais metálicos dos EUA de janeiro a maio de 2025, em milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

México : 836.

Canadá : 574.

Países Baixos : 350.

China : 226.

Coreia do Sul: 206.

Mineração

A Lei de Mineração foi reformada em 8 de maio de 2023. O decreto, publicado no Diário Oficial, busca fortalecer o controle estatal sobre o setor. Ele também limita a participação privada e aumenta as exigências ambientais e sociais.

Entre as mudanças relevantes, o tratamento preferencial da mineração em relação a outros usos da terra foi eliminado. A mineração em águas profundas e áreas protegidas também foi proibida. As concessões de mineração a céu aberto não são mais permitidas. O governo agora tem controle exclusivo sobre minerais estratégicos, como lítio e urânio.

Além disso, as condições para a concessão e manutenção das concessões foram reforçadas. Os motivos para revogação foram ampliados. As empresas devem cumprir as novas sanções e fornecer garantias financeiras para o fechamento da mina e a remediação de danos ambientais.

Estas são as exportações de minerais metálicos dos EUA para o mercado mexicano, em milhões de dólares:

2018 : 1.186.

2019 : 1.379.

2020 : 1.097.

2021 : 1.039.

2022 : 1.184.

2023 : 1.589.

2024: 1.788.