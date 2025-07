México encerra boom de produtos automotivos exportados

O México encerrou seu boom de produtos automotivos exportados ao registrar uma queda de 4% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2025.

O revés fez com que essas vendas caíssem para 91,368 bilhões de dólares, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Nesse setor, as exportações mexicanas incluem automóveis, veículos para transporte de mercadorias, reboques de trator, ônibus, autopeças, quadriciclos e veículos especiais, entre outros.

Produtos automotivos exportados

O México é o lar de grandes exportadores do setor automotivo. A General Motors, a Volkswagen, a Nissan, a Ford e a Toyota operam fábricas em estados importantes, como Guanajuato, Puebla e Aguascalientes. Além disso, empresas de autopeças como Bosch, Continental, ZF e Magna se destacam, fornecendo para cadeias globais a partir do território nacional.

O México é um participante importante no setor automotivo global devido à sua localização estratégica, à ampla rede de acordos comerciais, à mão de obra qualificada e aos custos competitivos. Além disso, possui uma sólida infraestrutura industrial e está profundamente integrado às cadeias de suprimentos da América do Norte.

Abaixo está o valor dos produtos automotivos exportados pelo México no primeiro semestre de cada ano, em milhões de dólares, e suas taxas de crescimento ano a ano:

2018 : 68.309 ( +12,4 por cento).

2019 : 72.575 ( +6,2 por cento).

2020 : 47.467 ( -34,6 por cento).

2021 : 70.249 ( +48 ,0 por cento).

2022 : 78.299 ( +11,5 por cento).

2023 : 89.403 ( +14,2 por cento).

2024 : 95.215 ( +6,5 por cento).

2025: 91.368 (-4,0 por cento).

Projeções do setor automotivo

Os fabricantes de automóveis estão sob pressão. Elas enfrentam tarifas, queda nas vendas de produtos elétricos e escassez de insumos. Além disso, há uma concorrência feroz das empresas chinesas e uma corrida para dominar o software. Tudo isso está forçando um repensar das estratégias globais do setor.

De acordo com um relatório da AlixPartners, as vendas crescerão apenas 1% em 2025. O impulso virá da Ásia, com a China liderando o caminho. Em contrapartida, a Europa e os Estados Unidos perderão participação. As marcas chinesas estão fazendo fortes incursões na Europa, enquanto os fornecedores europeus estão cortando ativos e fechando fábricas.

A revolução da mobilidade avançada marca uma mudança decisiva. Os sistemas ADAS estão crescendo mais rapidamente do que os veículos tradicionais. De acordo com o mesmo relatório, esse mercado atingirá um valor de US$ 50 bilhões até 2030, impulsionado pela demanda por uma direção mais segura e automatizada.

Além disso, a inteligência artificial está se tornando essencial. As soluções baseadas em IA permitem que os fabricantes e fornecedores reduzam os tempos de desenvolvimento e os custos de verificação em até 20%. Isso melhora a eficiência e acelera a inovação em um ambiente automotivo cada vez mais competitivo.