Importações de gasolina da Pemex caem pelo segundo ano

As importações de gasolina da Pemex caíram em 2024 pelo segundo ano consecutivo, tanto em volume quanto em valor.

A Pemex informou que as importações de gasolina diminuíram em valor 14,1%, para US$ 15,129 bilhões em 2024, principalmente devido a um aumento na produção doméstica de gasolina, impulsionado pela estratégia de autossuficiência energética do México.

Importações de gasolina da Pemex

Medidas em volume, essas compras externas caíram de uma média de 427 mil barris por dia (Mbd) em 2023 para 403 Mbd em 2024.

Durante o primeiro semestre de 2025, o preço médio de referência da gasolina foi de US$ 91,60 por barril. Isso representou uma queda de 13,4% em comparação com o mesmo período de 2024. A queda foi impulsionada pelos preços mais baixos do petróleo bruto. No entanto, no final do período de seis meses, os preços se estabilizaram. Sinais contraditórios sobre a economia dos EUA desempenharam um papel nesse comportamento.

As importações de gasolina da Pemex, em milhões de dólares, são as seguintes:

2017 : 15.418.

2018: 18.958.

2019 : 15.337.

2020 : 8.120.

2021 : 10.849.

2022 : 20.673.

2023 : 17.603.

2024: 15.129.

Volatilidade

Para reduzir o impacto de uma possível queda nos spreads de crack da gasolina e do diesel, a Pemex aplicou uma estratégia de hedge em 2025. No final de junho, ela havia feito hedge de 5,31 milhões de barris de gasolina e 0,99 milhão de barris de diesel. Esses hedges correspondiam aos períodos de março a agosto e de julho a outubro, respectivamente. Graças à alta volatilidade dos spreads da gasolina durante o primeiro semestre do ano, a Pemex obteve um ganho líquido de US$ 2,5 milhões com essa estratégia.

Em 4 de junho de 2025, a Pemex anunciou um processo de reorganização institucional para otimizar suas operações. O objetivo é fortalecer a cadeia de valor, eliminando funções redundantes, redirecionando recursos para atividades-chave, otimizando gastos e melhorando a eficiência.

Como parte do plano, a empresa reduzirá sua estrutura administrativa em áreas como marketing, planejamento, recursos humanos, gestão de custos e contratação de serviços. Antes disso, em 22 de maio, o Conselho de Administração aprovou a reforma dos estatutos da empresa, publicada em 30 de maio no Diário Oficial da Federação.