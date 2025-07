Importação ilegal de ovos para os Estados Unidos: aumento de preços

O aumento dos preços dos ovos levou a um aumento nas tentativas de importação ilegal de ovos do México para os Estados Unidos.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, o preço médio nacional de varejo dos ovos por dúzia nos EUA atingiu o recorde histórico de US$ 6,23 em março de 2025.

Os especialistas atribuem esse fato, em parte, a um surto de uma doença viral altamente contagiosa e mortal em aves domésticas, que resultou na perda de milhões de aves desde 2022.

Importação ilegal de ovos

Com um consumo per capita estimado em 274 unidades, os ovos são um alimento básico na dieta dos EUA. Ele é consumido principalmente no café da manhã. Frito, mexido ou cozido, ele está presente em milhões de mesas todas as manhãs. Também é usado em produtos de panificação e alimentos processados. Além disso, a demanda por ovos líquidos e pasteurizados está crescendo.

Em 2024, as importações americanas de ovos de aves frescos, conservados ou cozidos com casca totalizaram US$ 91,5 milhões. O México foi classificado como o nono maior importador do mundo, com 189 milhões de dólares.

Uma análise recente do Congresso dos EUA indica que, em resposta a esses preços recordes, alguns consumidores tentaram importar ovos ilegalmente pela fronteira sul dos EUA ou «alugaram» suas próprias galinhas de quintal.

Produção nos EUA

A cepa H5N1 da gripe aviária vem atingindo as aves nos EUA desde fevereiro de 2022. Sua letalidade em galinhas é extrema. Em 28 de maio de 2025, o APHIS havia confirmado 1.704 casos. No total, 173 milhões de aves foram afetadas. A doença se espalhou por todos os 50 estados e Porto Rico.

Diante dessa crise, a resposta tem sido vigorosa. O país está aplicando o abate sanitário como medida primária. Isso envolve o abate de todo o rebanho infectado. Isso é seguido de limpeza e desinfecção completas. Além disso, o APHIS oferece indenização aos produtores. Em março de 2025, o USDA aumentou o pagamento por galinha poedeira. Ele passou de US$ 7 para quase US$ 17 por ave perdida.