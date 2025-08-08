Exportações de telefones para os Estados Unidos: vencedores e perdedores na guerra comercial

Quem foram os vencedores e perdedores nas exportações de telefones para os Estados Unidos com a guerra comercial?

O ponto de partida para responder a essa pergunta é que o mercado americano importou esses produtos por um valor alfandegário de US$ 65,085 milhões no primeiro semestre de 2025. Isso significa um aumento de 32,8% em relação ao mesmo período de 2024.

Uma parte importante da explicação para esse aumento está no fato de que muitos importadores fizeram compras antecipadas. Eles fizeram isso para evitar custos adicionais decorrentes das tarifas do presidente Donald Trump.

No primeiro semestre de 2025, as vendas externas de telefones do Vietnã e da Índia aumentaram a taxas de três dígitos, 108,7% e 153,9%, respectivamente, enquanto as correspondentes da China — o principal fornecedor — caíram 26,2%, em taxas anuais.

Exportações de telefones para os Estados Unidos

A Apple domina o mercado de telefones celulares nos Estados Unidos. Em seguida, vêm a Samsung, a Motorola e o Google Pixel. Essas marcas se destacam por sua inovação constante, presença de marca e capacidade de distribuição.

Ao mesmo tempo, as inovações tecnológicas não param. Destacam-se o uso de inteligência artificial, a expansão das redes 5G e as telas dobráveis. Também avançam as câmeras de alta resolução, a segurança biométrica e a realidade aumentada. Além disso, os novos modelos integram processadores mais rápidos e baterias mais duradouras.

Estas são as exportações de telefones para os Estados Unidos, pelos principais fornecedores externos de janeiro a junho de 2025, em milhões de dólares e seu crescimento anual, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

China : 14.880 ( -26,2% ).

Vietnã : 12.606 ( +108,7% ).

Índia : 12.547 ( +153,9% ).

Tailândia : 7.317 ( +96,4% ).

México : 5.837 ( +25,0% ).

Taiwan : 3.793 ( +12,5% ).

Malásia : 3.372 ( +67,6% ).

Israel : 543 ( -0,2% ).

Canadá : 490 ( +1,4% ).

Filipinas: 418 (+27,7%).

Declínio da China

Há uma década, em todo o ano de 2014, as exportações de telefones da China para os Estados Unidos foram de 59.215. Em contraste, as originárias da Índia foram de apenas 80 milhões de dólares.

Por sua vez, os envios do Vietnã totalizaram então 1.822 milhões de dólares e os embarques do México foram de 9.321 milhões.

O valor histórico máximo alcançado pela China foi de US$ 71,896 milhões em 2017.

Esta é a tendência das exportações de telefones chineses para o mercado americano, em milhões de dólares: