Exportações de sal do México após a nacionalização da ESSA 

As exportações de sal do México aumentaram 26,9% nos primeiros quatro meses de 2025, chegando a US$ 50,5 milhões.

Como preâmbulo, em 24 de fevereiro de 2024, o governo anunciou a nacionalização total da Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA). Até então, a empresa estava nas mãos do Estado mexicano (51%) e da Mitsubishi Corporation (49%).

A transação foi avaliada em 1,5 bilhão de pesos. Para financiá-lo, 75% do financiamento foi fornecido pelo Fideicomiso de Fomento Minero e 25% pelo Servicio Geológico Mexicano (Serviço Geológico do México).

A decisão faz parte de uma estratégia econômica mais ampla. O governo considera que a ESSA desempenha um papel fundamental na produção e exportação de sal, tanto em nível nacional quanto internacional.

Além disso, seu controle total está de acordo com as novas políticas de desenvolvimento produtivo e soberania sobre recursos estratégicos.

Com essa medida, o México busca fortalecer sua presença no mercado global de sal e garantir o controle sobre um dos maiores produtores de sal do mundo.

Exportações de sal do México

Embora a produção de sal tenha um custo relativamente baixo, os custos de transporte e manuseio geralmente representam uma parte importante do preço final.

É por isso que a proximidade com o cliente se torna uma vantagem competitiva. Os produtores que operam perto dos mercados consumidores têm custos de entrega mais baixos e prazos de entrega mais curtos, o que lhes permite oferecer um serviço melhor.

Aqui estão as exportações de sal do México, em milhões de dólares:

2018 : 120.

2019 : 137.

2020 : 8.

2021 : 165.

2022 : 168.

2023 : 163.

2024: 141.

Preços internacionais

O sal bruto vem do sol e de um processo industrial preciso. Ele se origina da água residual que sobra após a produção de bromo. Depois que o bromo é extraído, a salmoura restante é bombeada para lagoas de superfície. Lá, a luz solar desempenha seu papel. A água evapora e o que resta é um resíduo valioso: o sal bruto.

Esse recurso tem destaque em vários setores. Ele é usado principalmente para a fabricação de álcalis e compostos clorados, essenciais em processos químicos. Mas seu escopo vai além disso.

Ele também é um insumo frequente em setores como alimentos, bebidas e muitos ramos da indústria pesada.

Devido à sua versatilidade e abundância, o sal bruto continua sendo um componente estratégico na cadeia produtiva global.

Os preços do sal variam de acordo com a pureza, o uso final e as variações nos processos de refino e embalagem. A Compass Minerals International estima que os preços do sal nos Estados Unidos aumentaram a uma taxa média histórica de longo prazo de aproximadamente 3 a 4% ao ano, embora tenha havido flutuações recentes acima e abaixo dessa média.