EUA abrem oportunidades para exportações agrícolas para o Vietnã

O governo dos EUA abriu oportunidades para as exportações agrícolas para o Vietnã com o novo acordo comercial assinado entre os dois países.

No atual ciclo agrícola, de outubro de 2024 a maio de 2025, as exportações de produtos agroalimentares e afins dos EUA para o Vietnã cresceram 37,3%, chegando a US$ 3,445 bilhões.

Exportações agrícolas para o Vietnã

O acordo anunciado pelo presidente Donald Trump na semana passada prevê que determinados produtos dos EUA entrem no Vietnã sem tarifas.

Em troca, o Vietnã pagará uma “tarifa recíproca” de 20% sobre todas as importações para os EUA e uma tarifa de 40% sobre as mercadorias exportadas por outros países através do Vietnã.

A tarifa de 40% tem como objetivo principal desestimular a triangulação de mercadorias, principalmente da China.

De janeiro a maio de 2025, os Estados Unidos registraram um déficit total no comércio de mercadorias com o Vietnã de US$ 64,804 bilhões. Suas exportações foram de 5,718 bilhões e suas importações foram de 70,522 bilhões.

O Vietnã já assinou acordos preliminares para comprar US$ 2 bilhões em produtos agrícolas dos EUA.

A seguir, algumas exportações agrícolas dos Estados Unidos para o Vietnã de outubro de 2024 a maio de 2025, em milhões de dólares, de acordo com dados do USDA:

Oleaginosas : 814.

Arroz : 371.

Trigo: 206.

Déficit comercial

O comércio de mercadorias entre os EUA e o Vietnã totalizou US$ 150 bilhões em 2024. O número representa uma queda de 21% em relação a 2023. Apesar disso, o déficit comercial de mercadorias com o Vietnã permaneceu alto. Ele atingiu US$ 123 bilhões, o terceiro maior para os EUA.

O Vietnã é um importante fornecedor de eletrônicos de consumo, móveis, roupas e calçados. Os EUA exportam algodão, peças de aviação civil e produtos agrícolas. No setor de serviços, o cenário foi diferente. Os EUA registraram um superávit de US$ 1,4 bilhão.

No setor agroalimentar e de produtos relacionados, aqui estão algumas exportações dos EUA para o mercado vietnamita de outubro de 2024 a maio de 2025, em milhões de dólares:

Biodiesel : 381.

Sucos de frutas e vegetais : 340.

Feno : 175.

Grãos de destilação : 169.

Carne suína e produtos suínos: 107.

O Vietnã pretende ser reconhecido como uma economia de mercado e abrir as portas para exportações de tecnologia de maior valor.