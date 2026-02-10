Estratégia da Intel sobre IA: uma reinvenção estrutural

Com sua estratégia sobre IA, a Intel aposta em fazer tudo ao mesmo tempo: resgatar o x86 — a arquitetura dominante em servidores e PCs —, impulsionar GPUs e projetar ASICs, ou seja, chips personalizados para tarefas específicas. O objetivo é se reposicionar como fornecedor integral.

A Intel orienta sua estratégia para cobrir cargas de trabalho generativas, de inferência e físicas. A IA generativa cria conteúdo; a inferência executa modelos em produção; a IA física conecta algoritmos com processos industriais. Essa abordagem define novas prioridades de investimento e design.

Estratégia da Intel sobre IA

A receita da empresa em 2025 totalizou US$ 52,853 bilhões, com uma queda anual de 0,5%. Operacionalmente, a menor receita em computação cliente foi compensada por uma maior demanda no segmento de data centers e inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, o lucro líquido atingiu US$ 26 milhões, revertendo a perda de US$ 19,233 milhões em 2024. Esse resultado positivo foi impulsionado pelo ganho extraordinário de US$ 5,6 bilhões gerado após a alienação de 51% da Altera

A empresa adota uma arquitetura heterogênea, que combina CPUs x86 com aceleradores especializados. Nesse contexto, lançou o Core Ultra para PCs com IA integrada e o Xeon 6 para centros de dados, além de GPUs como o Crescent Island, focadas na eficiência de inferência.

A Intel Foundry consolida-se como um pilar estratégico. Opera como negócio de fabricação para terceiros e para a própria Intel, utilizando nós avançados como Intel 18A e empacotamento Foveros, tecnologia fundamental para integrar múltiplos chips em um único sistema.

Além disso, a Intel firmou uma aliança com a NVIDIA para desenvolver soluções personalizadas que combinam x86 e aceleração. Paralelamente, promove software aberto, otimizando frameworks como PyTorch, amplamente utilizado em IA, para seu portfólio de xPUs.

Por fim, a empresa prioriza a IA de agentes — sistemas autônomos que tomam decisões — e a IA física, voltada para ambientes reais. Para isso, unificou engenharia e design de ASICs sob medida, buscando soluções diferenciadas e de alto valor agregado.

Concorrência

Na DCAI, a concorrência inclui a AMD, que com a arquitetura x86 rivaliza em CPUs, GPUs e aceleradores. Também se destacam a NVIDIA e seus sistemas de GPU, cuja demanda cresceu com a consolidação da IA como motor central da computação.

O ambiente se amplia com hiperescaladores como Amazon, Google, Meta e Microsoft, que desenvolvem seu próprio silício. Além disso, avançam atores com ARM e RISC-V, e Broadcom em ASICs personalizados, em um cenário que continuará se intensificando.