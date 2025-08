Diretório de Fornecedores da Associação Mexicana de Ferrovias: mais de 100 empresas

O Diretório de Fornecedores da Associação Mexicana de Ferrovias (AMF) inclui mais de 100 empresas em sua edição de 2025.

A AMF impulsiona o transporte ferroviário no México, promovendo uma infraestrutura moderna e sustentável. Ela trabalha com autoridades e empresas para fortalecer a logística e contribuir para o desenvolvimento econômico por meio de uma rede ferroviária eficiente e segura.

O sistema ferroviário mexicano encerrou 2024 com números crescentes. De acordo com dados preliminares do Ministério de Infraestrutura, Comunicações e Transporte (SICT), 132,7 milhões de toneladas de carga foram transportadas, representando um aumento de 2,4% em relação a 2023.

Por outro lado, o transporte ferroviário de passageiros também cresceu. O número de usuários aumentou de 45,8 milhões em 2023 para 51,5 milhões em 2024, o que equivale a um aumento de 11,8%.

Diretório de Fornecedores da Associação Mexicana de Ferrovias

No âmbito do Seminário da AMF, Francisco Fabila Rubio, Presidente da AMF, apresentou o Diretório de Fornecedores da AMF 2025, uma publicação que reúne mais de 100 empresas que oferecem produtos e serviços especializados para o setor ferroviário.

A título de exemplo, a seguir estão 10 empresas relacionadas a esse setor:

Ferromex (Ferrocarriles de México). Grupo México Transportes (GMéxico Transportes, GMXT). Ferrosur. Kansas City Southern de México (KCSM). Ferrovalle (Ferrocarril y Terminal del Valle de México). Intermodal Mexico (IMEX). Union Pacific do México. BNSF Railway do México. Canadian Pacific Kansas City (CPKC). Bombardier Transportation Mexico (Bombardier-Concarril).

AMF

A compilação responde à visão da AMF de promover uma maior articulação entre a cadeia de valor do sistema ferroviário e oferecer ferramentas concretas que promovam a colaboração, a eficiência e o desenvolvimento do setor.

«O Conselho representa um esforço para tornar visível a força e o profissionalismo de nossos fornecedores. Na AMF, acreditamos na colaboração como motor do crescimento ferroviário, e hoje estamos dando um passo firme para construir pontes entre a oferta especializada e as necessidades do país», disse Fabila Rubio.

O documento busca impulsionar os vínculos entre os participantes do setor. Ele também visa abrir novas oportunidades de negócios e fortalecer uma cadeia de suprimentos comprometida com o desenvolvimento ferroviário no México.

Ela inclui empresas de infraestrutura, sinalização e telecomunicações. Também inclui empresas de consultoria, tecnologia, energia, materiais e serviços de manutenção.

Paralelamente, a Agência Reguladora de Transporte Ferroviário (ARTF) supervisiona os principais aspectos do setor. Esses aspectos incluem operação ferroviária, direitos de passagem, concorrência entre transportadoras e tarifas. Deve-se observar que não foram concedidas novas concessões em 2023 ou 2024.

Eventos recentes

Em 28 de janeiro de 2025, um decreto importante para o setor ferroviário foi publicado no Diário Oficial da Federação (DOF). O objetivo: fortalecer as capacidades da ARTF. Essa medida visa a impulsionar a infraestrutura ferroviária do país. Também pretende promover um sistema intermodal eficiente, econômico, seguro e sustentável, tanto para passageiros quanto para cargas.

Posteriormente, em 22 de março de 2025, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou um novo projeto. Trata-se da linha ferroviária Cidade do México-Pachuca. A construção já começou. O plano prevê uma via dupla eletrificada de 57 quilômetros. Ele também inclui duas subestações elétricas. A nova seção conectará o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles a Pachuca. Estima-se que beneficiará 1,2 milhão de pessoas. A previsão é de que seja concluída em um ano e sete meses.

Por fim, em 27 de abril de 2025, Sheinbaum apresentou outro projeto. Trata-se do trem México-Querétaro. Essa linha terá 226 quilômetros de via dupla. Espera-se que ela entre em operação em 2027.