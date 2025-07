Despesas de capital da FedEx interrompem tendência de queda de três anos

As despesas de capital da FedEx interromperão uma tendência de queda de três anos consecutivos se o plano para 2026 for cumprido.

A FedEx, uma empresa global de logística e courier com sede em Memphis, Tennessee, EUA, planeja gastos de capital de US$ 4,5 bilhões para o ano fiscal de 2026 (que termina no final de maio de 2026).

Nesse item financeiro, a empresa registrou quedas ano a ano de 8,7% em 2023, 16,2% em 2024 e 21,7% em 2025, considerando os anos fiscais.

Despesas de capital da FedEx

Essa empresa especializada em transporte expresso, remessa internacional, soluções de cadeia de suprimentos e comércio eletrônico informou despesas de capital de US$ 4,055 bilhões em 2025, seu nível mais baixo em 11 anos.

Nesse ano fiscal, suas despesas de capital diminuíram US$ 1,121 bilhão, principalmente devido à redução dos gastos com aeronaves e equipamentos relacionados, veículos e reboques, instalações e outros, e investimentos em informação e tecnologia na Federal Express.

A FedEx espera investir cerca de US$ 4,5 bilhões em 2026. Esse valor representa um aumento de US$ 400 milhões em relação a 2025. O aumento é impulsionado por novas iniciativas e projetos da Rede 2.0 para modernizar instalações e equipamentos de manuseio de pacotes, tanto nos EUA quanto no exterior.

Em contrapartida, os gastos com aeronaves diminuirão. Estima-se que serão em torno de US$ 1 bilhão, US$ 300 milhões a menos do que no ano anterior.

A empresa continua a analisar seus investimentos estratégicos de longo prazo. Ela procura garantir altos retornos e alinhar suas decisões com o ambiente econômico global.

As despesas de capital da FedEx, em milhões de dólares, são mostradas abaixo para os anos fiscais:

2020 : 5.868.

2021 : 5.884.

2022 : 6.763.

2023 : 6.174.

2024 : 5.176.

2025 : 4.055.

2026 (planejado): 4.500.

Logística

Em 31 de maio de 2025, a Federal Express empregava cerca de 440.000 funcionários. Também operava cerca de 63.000 pontos de entrega, incluindo FedEx Office e FedEx OnSite, bem como mais de 15.000 lojas Walgreens e Dollar General.

Sua rede global incluía cerca de 700 aeronaves e mais de 175.000 veículos motorizados. Além disso, a empresa contratou cerca de 5.700 pequenas empresas independentes para serviços de longa distância, coleta e entrega.

Um ano antes, em 7 de junho de 2024, a empresa tinha aproximadamente 430.000 funcionários. Ela mantinha cerca de 64.000 pontos de entrega, incluindo quase 17.000 lojas Walgreens, Dollar General e Albertsons.

Durante esse período, a frota aérea e de veículos permaneceu estável. No entanto, o número de empresas contratadas foi um pouco maior, com cerca de 6.000 parceiros independentes apoiando as operações terrestres da FedEx.