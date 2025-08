Crescimento das lojas OXXO: dobrando em 10 anos

O crescimento das lojas OXXO passou de 12.853 unidades em 2014 para 24.462 unidades em 2024, um crescimento de 90,3%.

As lojas OXXO se destacam por sua ampla disponibilidade, funcionando quase 24 horas por dia. Elas oferecem produtos básicos, alimentos e serviços financeiros. Além disso, seu modelo de expansão rápida consolidou sua presença em várias cidades do México e da América Latina.

Crescimento das lojas OXXO

A Divisão Proximity Americas controla a maior rede de lojas de pequeno formato da América Latina, medida pelo número de unidades. Isso é confirmado por documentos públicos e pelos dados dos concorrentes da FEMSA.

Em 31 de dezembro de 2024, a FEMSA operava 23.206 lojas OXXO no México. Também tinha 569 na Colômbia, 235 no Chile, 203 no Peru e 249 nos Estados Unidos. Além disso, mantém operações na Europa com a mesma marca.

A tendência no número de lojas OXXO globalmente é mostrada abaixo:

2014 : 12.853.

2015 : 14.061.

2016 : 15.225.

2017 . 16.577.

2018 : 17.999.

2019 : 19.330.

2020 : 19.566.

2021 : 20.431.

2022 : 21.458.

2023 : 22.866.

2024: 24.462.

Investimentos

Durante o segundo trimestre de 2025, a OXXO adicionou 334 novas lojas no México, nos Estados Unidos e na América Latina.

No total, a divisão adicionou 1.500 unidades líquidas em um ano, incluindo 249 lojas adquiridas da Delek nos EUA. Em 30 de junho, a Proximity Americas operava 25.180 lojas.

Apesar do ambiente desafiador no México, a OXXO Latin America se destacou com um crescimento de 12% nas vendas comparáveis, excluindo o câmbio.

A FEMSA registrou gastos de capital de MXN9,203 bilhões, equivalentes a 4,4% das vendas, uma queda de 13,8% em relação ao ano anterior, devido a uma pausa nos gastos de capital no primeiro semestre do ano. Isso se deveu a uma pausa em sua expansão no Chile, Peru e Saúde México. No entanto, é parcialmente compensado pelo investimento estável na Coca-Cola FEMSA, focado na produção e distribuição.

No segundo trimestre de 2025, as receitas do OXXO Brasil aumentaram 33,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento reflete a sólida expansão de sua proposta de valor no país. As vendas de lojas em base comparável aumentaram 12,8%. Além disso, 78 novas lojas foram adicionadas nos últimos 12 meses.