Caminhões mexicanos importados terão desconto de 60% nas tarifas dos EUA: Ebrard.

Os caminhões mexicanos importados terão um desconto de 60% nas tarifas cobradas pelos Estados Unidos, anunciou o secretário da Economia, Marcelo Ebrard.

“No caso dos caminhões de carga, é uma tarifa imposta pelos Estados Unidos, mas o que foi acordado é que haja um desconto em função dos componentes do caminhão. E, felizmente, os componentes que os Estados Unidos têm, os que fabricamos aqui no México, ultrapassam 60%, então esse será o desconto que será aplicado”, disse Ebrard.

Essa declaração foi feita por Ebrard no último dia 12 de novembro, em resposta a uma pergunta da imprensa, ao final da entrega do Distintivo Feito no México à Federação Mexicana de Futebol (FMF).

Caminhões mexicanos importados

Em 17 de outubro de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma proclamação que impõe uma tarifa de 25% sobre as importações de caminhões médios e pesados. Além disso, incluiu certas peças de reposição na medida. Também estabeleceu um sistema de descontos para o México e o Canadá.

Por outro lado, Trump autorizou uma tarifa de 10% para a importação de ônibus. No entanto, neste caso, ele não concedeu descontos para seus dois vizinhos da América do Norte.

Ambas as tarifas entraram em vigor em 1º de novembro.

Por fim, o comunicado indica que, para caminhões médios e pesados que não se qualificam para o tratamento preferencial do T-MEC, a tarifa será aplicada ao valor total do veículo.

Produção e mercado

De janeiro a outubro de 2025, o México produziu 113.299 veículos pesados. Este número representou uma queda de 36,8% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados da ANPACT.

Para o transporte rodoviário, a relocalização na América do Norte oferece benefícios. Na verdade, permite um maior volume de carga terrestre enviada do México e do Canadá por caminhão. Um sinal que mudou grande parte do tabuleiro da integração regional.

Isso se reflete principalmente nas remessas do México para os Estados Unidos. Além disso, o volume aumentou devido ao retorno da manufatura para países vizinhos.

Em 2024, os caminhões transportaram 82,5% do valor das exportações terrestres dos Estados Unidos para o Canadá. Da mesma forma, transportaram 55,8% do valor das importações do Canadá para os Estados Unidos.

No caso do México, a proporção é ainda maior. Nesse mesmo ano, os caminhões transportaram 85,4% do comércio terrestre para o México e também 85,4% das remessas do México.

Por fim, o transporte de carga por caminhão com o México apresentou um forte crescimento desde a entrada em vigor do T-MEC. A título de exemplo, as exportações e importações transportadas por caminhão cresceram 34,7% e 46,8% em 2024 em relação a 2019, respectivamente.