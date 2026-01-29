As exportações de tomate vermelho mexicano diminuem 5,5% em 2025

As exportações de tomate vermelho mexicano diminuíram 5,5% em 2025, para 2,239 milhões de dólares.

A partir de 14 de julho de 2025, os Estados Unidos impõem uma cota antidumping de 17,09% às importações mexicanas de tomate. A medida marca uma mudança relevante no comércio bilateral do produto, após anos de regulamentação por meio de acordos de suspensão.

Nos últimos 27 anos, foram assinados cinco acordos de suspensão, em 1996, 2002, 2008, 2013 e 2019. O mais recente foi celebrado nos termos da Seção 734(c) da Lei Tarifária de 1930, para eliminar efeitos prejudiciais.

Exportações de tomate vermelho mexicano

Em termos de volume, as exportações mexicanas de tomate vermelho apresentaram uma contração. As remessas para o exterior caíram 4,2%, para 1 milhão 798.000 toneladas, refletindo um menor dinamismo do produto.

Produção no México

A NatureSweet está entre os líderes na produção e exportação de tomates premium, com um modelo centrado em estufas. O Grupo San Cayetano se destaca por sua escala e diversificação agrícola, enquanto o Grupo Bionatur se especializa em agricultura protegida voltada para o mercado norte-americano.

Em junho de 2025, o USDA projetou que a produção de tomate no México diminuiria 3% em relação ao ano anterior, para 3,1 milhões de toneladas métricas. O ajuste foi uma resposta às condições adversas de temperatura e chuvas persistentes durante o ciclo produtivo.

Além disso, o USDA previu uma redução no plantio do ciclo outono-inverno. A decisão estaria ligada às tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre a maioria dos tomates mexicanos, em vigor a partir de julho de 2025.

A produção já havia mostrado fraqueza em 2024. Naquele ano, a seca provocou uma queda de 1%, para 3,19 milhões de toneladas métricas, contra 3,22 milhões registradas em 2023, de acordo com estimativas oficiais.

Nos Estados Unidos, a The Morning Star Company domina o processamento industrial de tomate. Da mesma forma, a Del Monte Foods, a Conagra Brands e a Campbell Soup atuam no setor de molhos, purês e conservas, com amplas redes de processamento e forte presença no mercado alimentício.