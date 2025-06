As 7 recomendações do Comce para enfrentar os desafios no México

As recomendações do Comce para que o México enfrente os desafios relacionados à ruptura global foram incluídas em um documento divulgado pela organização na quarta-feira.

Ao mesmo tempo em que o México enfrenta desafios locais, como o combate à corrupção e à pobreza, a redução da informalidade e a melhoria dos empregos e da educação, está lidando com a política protecionista dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial e sua principal fonte de investimentos.

Recomendações do Comce

O México se destaca de outros parceiros comerciais devido à sua fabricação avançada, ao talento humano e à proximidade com os Estados Unidos, o que permite entregas mais estáveis.

Além disso, oferece baixos custos de logística e possui o T-MEC, o único tratado que os Estados Unidos mantêm sem grandes restrições, reforçando seu valor estratégico.

Defesa comercial

A seguir, as recomendações do Comce para enfrentar os desafios no México:

Uso seletivo dos mecanismos de defesa do T-MEC. Acionar os mecanismos de solução de controvérsias quando necessário, mas combiná-los com estratégias paralelas de pressão política e diplomática.

Tirar proveito da conjuntura para atrair IED. Aproveitar a posição geográfica, a rede de tratados e a conformidade com as regras como elementos de certeza em um cenário global cada vez mais imprevisível.

Diversificação e aprofundamento das relações comerciais. Priorizar a entrada em vigor do acordo modernizado com a UE (FTA UE-México), aproveitar mais mecanismos com países estratégicos, como o Japão e a Aliança do Pacífico. Promover os 14 acordos de livre comércio com 52 países que o México possui, de acordo com o Ministério da Economia. Explorar mecanismos de cooperação, como o Acordo de Parceria Transpacífico (TTIP).

Vigilância técnica e fortalecimento da conformidade regulatória. Garantir a rastreabilidade e o cumprimento rigoroso das regras de origem para evitar alegações infundadas, especialmente em setores como aço, alumínio e automotivo.

Defesa legal do T-MEC. Preparar mecanismos de defesa comercial contra qualquer tentativa de violação do tratado, incluindo retaliação espelhada e processos de solução de controvérsias.

Fortalecimento do conteúdo nacional. Aumentar a produção local de insumos para reduzir a dependência de terceiros países e tornar as cadeias de valor mais resistentes.

Aumentar a conscientização nos Estados Unidos. Comunicar aos consumidores, formuladores de políticas e empresários dos EUA como a integração com o México é parte da solução, não parte do problema.