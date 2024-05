A Suíça lidera o comércio mundial de ouro e bate recordes

A Suíça liderou o comércio mundial de ouro em 2023, tanto em termos de importações como de exportações.

As suas exportações cresceram a uma taxa anual de 7% para 106,997 mil milhões de dólares.

Por outro lado, as suas importações cresceram 3% de 2022 a 2023, atingindo 101,078 mil milhões de dólares.

Atualmente, o ouro é utilizado como mercadoria e como reserva de valor.

Como mercadoria, é vendido como jóias de ouro e como ouro que foi transformado em produtos industriais.

A segunda categoria inclui as reservas de ouro detidas pelo sector oficial e por investidores privados.

Em termos de valor, a quota da Suíça no total das exportações mundiais de ouro foi de 21,3% em 2022, enquanto este rácio foi de 20,2% para as importações.

Comércio mundial de ouro

Outros grandes exportadores de ouro no ano passado foram o Reino Unido, os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos e Hong Kong.

Outros grandes importadores incluem a China, os Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido e Hong Kong.

Historicamente, a procura de jóias tem representado a maior componente da procura total de ouro.

De acordo com o VanEck Merk Gold Trust, o total estimado de ouro acima do solo no final de 2017 ascendia a 6,1 mil milhões de onças, e aproximadamente metade do total estimado foi utilizado em joalharia.

Joalharia

Por ser um metal macio, é misturado com outros metais para aumentar a sua durabilidade e resistência.

A pureza do ouro é medida em quilates (K), sendo 24K o ouro mais puro.

A nível mundial, a procura média de jóias de ouro foi de cerca de 70,4 milhões de onças por ano entre 2010 e 2023.

Que factores influenciam a procura de jóias de ouro? As condições económicas, as tendências da moda, os preços do ouro e as alterações nas preferências dos consumidores.

A procura de jóias de ouro, em proporção da procura total de ouro, foi de 60,5% em 2013, antes de cair para 48,7% em 2023.

Em 2023, a procura de jóias de ouro, como proporção da procura total, aumentou 2,0% em relação a 2022.