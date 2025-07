A produção de mineração no México está em uma tendência de queda

A produção de mineração no México apresentou uma tendência de queda nos últimos dois anos.

Em termos reais, o PIB de mineração do país caiu de 4,1% em 2022 para 0,1% em 2023. No ano seguinte, caiu 4,3%, de acordo com dados do Inegi.

Esses números são baseados no PIB calculado em pesos constantes com poder de compra em 31 de dezembro de 2018. Eles incluem a produção do setor de mineração, petróleo e gás.

Produção de mineração no México

A mineração continua sendo um pilar importante da economia mexicana. O país tem uma geologia privilegiada, rica em prata, ouro, cobre e outros minerais estratégicos. Essa diversidade de recursos, aliada a uma força de trabalho especializada, impulsiona o desenvolvimento do setor.

O México ocupa posições importantes na produção mundial de vários minerais. Além disso, sua eficiência operacional e seus baixos custos reforçam sua competitividade. Além disso, uma sólida rede de fornecedores oferece suporte técnico e logístico às operações de mineração em todo o país.

O PIB de mineração do México em preços constantes, em bilhões de pesos, e sua variação anual são mostrados a seguir:

2020 : 893,6 ( -0,4 por cento).

2021 : 916,5 ( 2,6 por cento).

2022 : 954,1 ( 4,1 por cento).

2023 : 955,4 ( 0,1 por cento).

2024: 914,8 (-4,3 por cento).

Pemex

Além de petróleo bruto e gás natural, a empresa estatal Pemex comercializa uma ampla gama de produtos refinados no México, incluindo gás liquefeito de petróleo, gasolina, turbosina, diesel, óleo combustível, asfaltos, lubrificantes e petroquímicos.

A Pemex é um dos poucos grandes produtores mundiais de petróleo bruto que tem uma demanda doméstica significativa por seus produtos refinados.

Em 2024, o volume de exportações de petróleo bruto diminuiu 21,9%, chegando a 806.000 barris por dia em 2024.

Em 2024, a Pemex produziu 912.100 barris por dia de produtos petrolíferos e vendeu 1.150.600 barris por dia de produtos refinados no mercado doméstico.

O total de exportações de petróleo bruto, gás natural, produtos petrolíferos e petroquímicos foi, em média, de US$ 27,9 bilhões por ano entre 2020 e 2023, e de US$ 25,7 bilhões em 2024.