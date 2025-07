A OMC projeta a evolução das políticas comerciais em todo o mundo

A Organização Mundial do Comércio (OMC) projetou a evolução das políticas comerciais no mundo em um relatório divulgado na quinta-feira.

Embora o volume do comércio de mercadorias tenha crescido 2,9% em 2024, o volume do comércio de serviços comerciais aumentou 6,8%, ano a ano.

O comércio internacional está enfrentando mudanças profundas. As tensões geopolíticas aumentam. As políticas protecionistas estão se tornando mais rígidas. Ao mesmo tempo, a transformação digital está avançando sem parar e as mudanças climáticas estão impondo novas regras. Além disso, há a reorganização das cadeias de suprimentos. Tudo isso altera os fluxos comerciais, aumenta os custos e redefine as vantagens competitivas.

Evolução das políticas comerciais

A OMC é o principal fórum para o comércio mundial. É a única instituição encarregada de regulamentar as regras que regem o comércio internacional. Ela faz isso por meio de uma estrutura multilateral de disciplinas. Esse sistema estabelece princípios de liberalização, mas também permite certas flexibilidades. Seu objetivo central é garantir que o comércio global seja o mais fluido, previsível e livre possível.

Em seu relatório de quinta-feira, a OMC fornece uma atualização sobre a perspectiva geral do comércio e dos desenvolvimentos de políticas relacionadas ao comércio no período de meados de outubro de 2024 a meados de maio de 2025.

Perspectivas

O Relatório de Perspectivas e Estatísticas do Comércio Mundial da OMC de 16 de abril de 2025 previu uma queda de 0,2% no volume do comércio mundial de mercadorias em 2025, após o aumento repentino das tarifas e da incerteza da política comercial desde o início do ano, e uma modesta recuperação de 2,5% no crescimento do comércio de mercadorias em 2026.

A OMC esperava uma queda particularmente acentuada de 12,6% para as exportações da América do Norte.

Os cenários pessimistas incluem o restabelecimento das tarifas “recíprocas” suspensas e uma expansão global da incerteza da política comercial, inclusive em relação aos resultados ainda desconhecidos das negociações bilaterais em andamento entre vários membros.

De acordo com o relatório GTOS da OMC, publicado em 16 de abril de 2025, a perspectiva se deteriorou rapidamente. O motivo? Um aumento repentino nas tarifas e maior incerteza na política comercial desde o início do ano.

Apesar de algumas medidas, como a suspensão de tarifas «recíprocas» pelos Estados Unidos e ações semelhantes de outros países, o impacto continua considerável. Estima-se que o volume do comércio mundial de mercadorias cairá 0,2% em 2025. Entretanto, projeta-se uma leve recuperação de 2,5% em 2026.

Comércio global

O relatório GTOS explorou vários riscos para a previsão, incluindo o restabelecimento das tarifas recíprocas suspensas pelos Estados Unidos, possíveis ações de outros membros, bem como uma repercussão mais ampla da incerteza da política comercial além das relações comerciais ligadas aos Estados Unidos.

Se implementado, o retorno das tarifas recíprocas teria reduzido o crescimento do comércio mundial de mercadorias em mais 0,6 ponto percentual, apresentando riscos específicos para os países menos desenvolvidos (LDCs).

Enquanto isso, a expansão da TPU teria reduzido o comércio mundial em mais 0,8 ponto percentual.

Juntos, as tarifas recíprocas e a expansão da TPU teriam levado a um declínio de 1,5% no volume do comércio mundial de mercadorias em 2025.