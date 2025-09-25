Um alto funcionário do governo da presidente Claudia Sheinbaum destacou a lealdade do México na integração industrial com os Estados Unidos.

Para se ter uma ideia: a complementaridade industrial entre o México e os Estados Unidos é evidente na fabricação de automóveis. O México produz autopeças e monta veículos, enquanto os Estados Unidos contribuem com design e tecnologia. Assim, ambos geram um alto valor regional no comércio de automóveis.

Integração industrial com os Estados Unidos

O México e os Estados Unidos fortalecem sua cooperação em semicondutores. Eles buscam consolidar cadeias de abastecimento estratégicas. Enquanto isso, a China persiste em sua liderança com financiamento e políticas industriais. Em 2024, Hong Kong e Taiwan lideraram as exportações desses produtos.

“Temos incertezas, temos problemas, mas também temos essa possibilidade de futuro que está no que construímos e está em fazer parte do Tratado de Livre Comércio da América do Norte e no compromisso que este país tem, no sucesso que esta integração comercial teve e na lealdade que o México tem sido como aliado comercial e industrial dos Estados Unidos”, disse o subsecretário de Indústria e Comércio da Secretaria da Economia, Vidal Llerenas.

Nos Estados Unidos, os subsídios para investimentos na fabricação de semicondutores provêm da Lei CHIPS. A título de exemplo: Intel com US$ 8,5 bilhões, TSMC com US$ 6,6 bilhões no Arizona e Micron com US$ 6,14 bilhões em Nova York e Idaho. Esses novos projetos consolidam a capacidade tecnológica estratégica e a liderança industrial.

Sinergias produtivas

O Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (USMCA), em vigor de 2020 a 2036, é revisado a cada seis anos. Sem consenso, ele continua ativo, mas expira em 2036. Se todos concordarem, ele será renovado por 16 anos; caso contrário, haverá revisões conjuntas anuais.

Llerenas completou sua observação: “Nosso compromisso é continuar trabalhando para gerar uma melhor cadeia de semicondutores no México. É claro que isso fará parte de toda a revisão do USMCA, mas também passa por fazer nosso trabalho internamente”.

Llerenas destacou que o México deve fortalecer a educação dual e as microcredenciais. Essa abordagem busca aproveitar a vantagem comparativa do país: mão de obra competitiva em custos e com alta qualidade técnica e de engenharia, fundamental para a indústria.

Ele participou nesta quarta-feira da inauguração do Fórum de Semicondutores México-Estados Unidos na Cidade do México.