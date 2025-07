A China domina as exportações de cogumelos comestíveis e trufas

A China dominou as exportações de cogumelos comestíveis e trufas em 2024, com 242 milhões de dólares, de acordo com dados da Administração Alfandegária da China.

Com isso, a China atingiu um recorde de 47,1% de participação nas exportações mundiais desses produtos.

A participação máxima anterior da China nesse indicador era de 42,1% em 2022.

Exportações de cogumelos comestíveis e trufas

Os cogumelos são consumidos cozidos em sopas, ensopados, massas ou assados, e são apreciados por seu sabor umami. As trufas, por outro lado, são raladas ou fatiadas cruas em pratos quentes, conhecidas por seu aroma intenso e uso gourmet.

Outros grandes exportadores de cogumelos comestíveis e trufas em 2024 foram: Holanda (US$ 70 milhões), Polônia (US$ 36 milhões), Coreia do Sul (US$ 36 milhões) e Itália (US$ 16 milhões).

Iniciativa do Cinturão e Rota

A Associação de Cogumelos Comestíveis da China publicou a Proposta de Cooperação para o Setor de Cogumelos Comestíveis nos Países do Cinturão e Rota em abril de 2016.

Nos países ao longo do Cinturão e Rota, o consumo de cogumelos comestíveis é uma prática antiga. No entanto, a tecnologia de cultivo ainda está atrasada. A produção ainda se concentra no cogumelo Shuangbao e em variedades selvagens.

Nesse contexto, Farmmi destacou que a Iniciativa Belt and Road abre novas oportunidades. Por meio de maior comunicação e cooperação entre os países envolvidos, o setor pode ser modernizado e o crescimento conjunto pode ser promovido. Dessa forma, o desenvolvimento do setor pode se traduzir em benefícios compartilhados em toda a região.

A Farmmi é uma empresa chinesa envolvida na produção, processamento e distribuição de cogumelos comestíveis, incluindo shiitake e mu er, além de outros produtos agrícolas

De acordo com a Farmmi, a Belt and Road Initiative do governo chinês pode abrir novas oportunidades para o setor de cogumelos comestíveis da China. O plano, que prevê o desenvolvimento conjunto do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota Marítima do Século XXI, tem como objetivo acelerar a cooperação regional. Esse esforço, além de fomentar o crescimento econômico entre os países participantes, visa fortalecer os laços culturais, promover o aprendizado mútuo e contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento globais.