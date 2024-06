Produtos agrícolas biológicos nos Estados Unidos: subsídios

Os Estados Unidos concedem subsídios para a produção de produtos agrícolas biológicos até 3 milhões de dólares por projeto.

Estes produtos promovem a sustentabilidade ambiental, a conservação dos recursos naturais, o bem-estar dos animais e a biodiversidade.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) está a tomar medidas adicionais no âmbito do seu compromisso de reforçar o mercado dos produtos biológicos cultivados localmente e de apoiar os produtores que procuram obter a certificação biológica.

Por exemplo, o Programa de Subsídios para o Desenvolvimento do Mercado Biológico (OMDG) e o Serviço de Comercialização Agrícola (AMS) do USDA emitirão até 75 milhões de dólares em subsídios competitivos, tais como investimentos em infra-estruturas de processamento biológico.

Produtos agrícolas biológicos

As subvenções ao abrigo deste programa podem variar entre 100 000 e 3 milhões de dólares para projectos de desenvolvimento e promoção do mercado ou da capacidade de transformação.

As subvenções podem também situar-se entre $10.000 e $100.000 apenas para projectos de equipamento simplificado.

É exigida uma contrapartida não federal de 50% do custo total do projeto proposto, embora este requisito seja reduzido para 25% no caso de agricultores ou criadores de gado historicamente mal servidos ou de outras empresas que se qualifiquem ao abrigo das categorias da Small Business Administration (SBA) de pequenas empresas desfavorecidas, pequenas empresas detidas por mulheres e pequenas empresas detidas por veteranos.

Subvenções

O OMDG apoia o desenvolvimento de mercados biológicos novos e alargados para ajudar a aumentar o consumo de produtos agrícolas biológicos nacionais.

De acordo com o USDA, o programa centra-se na criação e expansão da capacidade de produção, venda por grosso, agregação, transformação, distribuição, fabrico, armazenamento, transporte e desenvolvimento de mercados de consumo biológicos certificados.

O OMDG tem por objetivo aumentar a disponibilidade e a procura de produtos agrícolas biológicos produzidos internamente e dar resposta à necessidade crítica de novas vias de comercialização.

A EMA dará prioridade aos projectos que respondam às necessidades específicas do mercado de cereais e alimentos para animais biológicos, produtos lácteos biológicos, fibras biológicas, leguminosas biológicas e outras culturas de rotação, bem como ingredientes biológicos que não estejam atualmente disponíveis sob forma biológica.

Produtos orgânicos, Estados Unidos, subsídios, biodiversidade, USDA, agricultura, alimentos,