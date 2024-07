La production mondiale d’argent était de 830 millions d’onces en 2023, soit une baisse de 0,7 % en glissement annuel.Selon la Chambre mexicaine des mines (Camimex), cette baisse est due à la chute de la production au Mexique, en Argentine, en Australie, en Chine et en Russie. Mais ces pertes ont été partiellement atténuées par l’augmentation de l’offre du Chili et de la Bolivie.

Production mondiale d’argent

En 2023, le Mexique représentait 24,3% de la production minière mondiale d’argent, suivi de la Chine (13,2%) et du Pérou (12,9%).Voici quelques-unes des caractéristiques de ce métal, selon Golden Minerals Company:

L’argent a traditionnellement servi de moyen d’échange, tout comme l’or.

La solidité de l’argent, sa malléabilité, sa ductilité, sa conductivité thermique et électrique, sa sensibilité à la lumière et sa capacité à résister à des changements de température extrêmes en font un métal industriel très répandu.

Bien que l’argent continue d’être utilisé comme une forme d’investissement et d’actif financier, les principales utilisations de l’argent sont industrielles, principalement dans les composants électriques et électroniques, la photographie, la joaillerie, l’argenterie, les piles, les puces informatiques, les contacts électriques et l’impression de haute technologie.

Les propriétés antibactériennes de l’argent le rendent également utile pour la médecine et la purification de l’eau.

En outre, l’utilisation de l’argent dans les industries photovoltaïques et des panneaux solaires se développe rapidement.

De nouvelles utilisations de l’argent sont en cours de développement dans le cadre de l’utilisation de fils supraconducteurs.

L’argent est également utilisé dans les dispositifs d’identification par radiofréquence.

Mines

La production d’argent primaire est tombée à 235,2 millions d’onces, contre 236,5 millions d’onces en 2022. L’approvisionnement des mines de plomb/zinc et de cuivre a augmenté respectivement de 1% à 255,8 millions d’onces et de 3,9% à 221,4 millions d’onces. La production minière a chuté de 12,2% en 2023 pour atteindre 113,8 millions d’onces. Par région, l’Amérique latine est de loin le plus grand producteur d’argent, contribuant à plus de la moitié du total mondial (53,3%).Par pays, cinq pays représentent environ 62% de la production mondiale.