Production herbacée et cultures permanentes au Pérou

Environ 16,8 % de la superficie du Pérou est consacrée à la production herbacée et aux cultures permanentes.

Les cultures pérennes comprennent: le café, le cacao, les fruits tropicaux (mangues, avocats, goyaves, ananas et bananes), les noix du Brésil, les raisins, les avocats, les olives, les oranges et les mandarines.

À noter : les cultures pérennes sont des plantes qui vivent plusieurs années et produisent des récoltes sur de longues périodes, contrairement aux cultures annuelles qui ont un cycle de vie d’un an.

En 2022, le secteur de l’agriculture et de l’élevage du Pérou a enregistré un taux de croissance de 4,3%.

Cette hausse est principalement due à une augmentation significative des cultures favorables, telles que les myrtilles et les raisins, résultant d’investissements antérieurs dans les plantations précoces et les variétés régénérées d’avocats et de cacao (en raison de l’augmentation des zones de récolte); et les oliviers (en raison des rendements élevés et des conditions météorologiques favorables).

La production agricole destinée aux marchés intérieurs a augmenté à un rythme modéré en glissement annuel, malgré la hausse des prix des engrais et la faible disponibilité de l’eau au début de la saison de croissance dans la région des hautes terres.

Dans le même temps, l’offre de viande de volaille a continué à se redresser à partir de 2020 et a augmenté de 2,8%.

Production herbacée

La croissance soutenue du secteur au cours des dix dernières années a été de 7,6% pour l’agriculture d’exportation, de 3,2% pour la production animale et, dans une moindre mesure, de 2,0% pour la production destinée au marché intérieur.

La production herbacée fait référence à la production de plantes herbacées, c’est-à-dire les plantes qui n’ont pas de tissus lignifiés permanents et qui meurent généralement au cours de la saison de croissance ou après avoir atteint la maturité reproductive.

Parmi les principales cultures herbacées du Pérou figurent la pomme de terre, le maïs, le quinoa, le café, la canne à sucre, le cacao, les haricots, les oignons, les asperges et les agrumes.

Les exportations

Globalement, les principaux produits agricoles du Pérou sont la pomme de terre, le maïs, le riz, le café, les fruits et les légumes, qui représentent ensemble environ 72,5% et 72,7% de la production agricole en 2021 et 2022, respectivement.

Production herbacée

Les produits agricoles traditionnels du Pérou sont le coton, le sucre, le café et le riz.

La production agricole s’est de plus en plus concentrée sur des produits d’exportation non traditionnels destinés principalement aux marchés d’hiver en Europe et aux États-Unis.

Avec une croissance de 12,2% en glissement annuel, les exportations agricoles ont atteint le chiffre record de 8,4 milliards de dollars américains en 2022.

Cette augmentation est principalement due à la vente de raisins pour 1,4 milliard USD, de myrtilles pour 1,4 milliard USD (deux produits dont le Pérou est l’un des principaux exportateurs) et de bleuets pour 1,4 milliard USD (deux produits dont le Pérou est l’un des principaux exportateurs).