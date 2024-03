Send an email

A produção mundial de veículos ligeiros crescerá 9% em 2023, para 79 milhões e 818 mil unidades, de acordo com a S&P Global.

Nota: Os veículos ligeiros são automóveis concebidos para transportar passageiros e carga de forma eficiente e confortável, com um peso total relativamente baixo em comparação com outros tipos de veículos, como camiões e autocarros.

Qual foi o maior centro de produção? A China produziu 27 milhões 844 mil unidades, um crescimento anual de 9%.

O Japão registou o maior dinamismo entre os principais países produtores, com um aumento anual de 16% para 8 milhões 422 mil unidades.

Veículos ligeiros

Na Europa, a produção de veículos ligeiros aumentou 13 por cento para cerca de 2,0 milhões de veículos ligeiros durante o mesmo período.

Na América do Norte, a produção aumentou em 1,4 milhões de unidades, ou 8,7% em comparação com 2022.

Durante 2023, a quota das Américas e da Europa nesta mesma produção global manteve-se em cerca de 20% cada.

Apesar das incertezas macroeconómicas em algumas partes do mundo, a Autoliv espera que os mercados de veículos ligeiros cresçam tanto a médio como a longo prazo, impulsionados pela procura reprimida dos utilizadores finais, pela reconstrução dos inventários de veículos novos e pelo crescimento do PIB per capita.

Desenvolvimentos recentes

No segundo semestre de 2023, vários OEM norte-americanos registaram greves laborais lideradas por sindicatos em algumas das suas instalações.

Uma vez que a indústria automóvel depende fortemente da entrega just-in-time de componentes, estas greves levaram à escassez de mão de obra, a paragens de trabalho e a outras perturbações relacionadas.

Estas perturbações também limitaram as compras de produtos, resultando num impacto negligenciável nas receitas dos produtos para algumas empresas.

Em 15 de dezembro de 2022, os Estados-Membros da União Europeia (UE) adotaram formalmente a Diretiva do Pilar 2 da UE, que geralmente estabelece uma taxa de imposto efetiva mínima de 15%, conforme estabelecido pelo Pilar 2 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.