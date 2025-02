Produção de cobre no Grupo Mexico: 10 anos

A produção de cobre no Grupo Mexico acumulou um crescimento na última década de 28,2%, de acordo com dados da própria empresa.

Assim, essa produção passou de 847.386 toneladas em 2014 para 1 milhão 086.052 toneladas em 2024.

No México, as principais minas produtoras de cobre da empresa são Buenavista del Cobre, La Caridad, San Martín, Charcas e Santa Bárbara.

Produção de cobre no Grupo Mexico

A empresa possui a quarta maior mina de cobre do mundo: Buenavista del Cobre. Essa mina faz parte de seu portfólio de ativos exclusivos, o que fortalece sua posição no mercado.

Globalmente, o Grupo México tem as maiores reservas comprovadas de cobre. Esse fato lhe dá a capacidade de manter seu nível atual de produção por décadas.

Além disso, isso pode ser alcançado sem uma exploração significativa. As reservas de cobre da empresa são fundamentais, especialmente agora que a demanda por cobre está aumentando devido à transição para a energia renovável.

Esta é a tendência de produção de cobre do Grupo Mexico, em milhares de toneladas:

2014 : 847.

2015 : 906.

2016 : 1,054.

2017 : 1,011.

2018 : 1,002.

2019 : 1,119.

2020 : 1,129.

2021 : 1,085.

2022 : 1,007.

2023 : 1,030.

2024: 1,086.

Perfil da empresa

A Divisão de Mineração do Grupo Mexico é representada por sua subsidiária Americas Mining Corporation (AMC). As principais subsidiárias dessa divisão são a Southern Copper Corporation (SCC), que opera no México e no Peru, e a Asarco, localizada nos Estados Unidos.

A Southern Copper Corporation está listada nas bolsas de valores de Nova York e Lima. Os acionistas da SCC são principalmente o Grupo Mexico (88,9%) e outros acionistas (11,1%), diretamente ou por meio de subsidiárias. A empresa está presente em vários locais, com minas, plantas metalúrgicas e projetos de exploração no Peru, México, Estados Unidos, Espanha, Chile, Argentina e Equador.

A produção consolidada acumulada de cobre do Grupo Mexico até 2024 experimentou uma recuperação que se deveu principalmente a um aumento de 10,7% na produção da Southern Peru e um aumento de 4,3% na Minera Mexico.

Durante o quarto trimestre de 2024, a produção da empresa cresceu 0,8% em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento foi explicado pela melhora na produção em Buenavista (+12,2%), IMMSA (+3,5%) e Cuajone (+2,1%), resultados atribuídos a melhores teores de minério e maior eficiência de recuperação.