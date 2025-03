Produção de autopeças por estados no México: 10 principais

Coahuila, Guanajuato e Nuevo León ficaram em primeiro lugar na produção de autopeças por estados no México em 2024.

Qual foi a participação deles na produção nacional geral? Coahuila (14,8%), Guanajuato (13,8%) e Nuevo León (12,8%), de acordo com dados da Indústria Nacional de Autopeças (INA).

Produção de autopeças por estados

O governo e as empresas privadas do México afirmam que a importação de veículos e autopeças não representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Isso se deve ao mercado integrado da América do Norte, que fortalece a cooperação regional.

Além disso, a integração econômica no setor automotivo aumenta a competitividade dos Estados Unidos e de seus parceiros. Isso permite que a região se posicione com sucesso nos mercados globais.

Além disso, as cadeias de suprimentos da América do Norte fortalecem o setor de manufatura dos EUA. Isso permite que os fabricantes se especializem e concorram com empresas asiáticas e europeias. Portanto, a imposição de tarifas com base na segurança nacional afetaria essas cadeias e reduziria a capacidade dos EUA de competir no país e no exterior.

Aqui está um detalhamento da participação da produção de autopeças por estado no México:

Coahuila: 14,8 por cento. Guanajuato: 13,8 por cento. Nuevo León: 12,8 por cento. Chihuahua: 8,7 por cento. Querétaro: 7,9 por cento. San Luis Potosí: 7,1 por cento. Puebla: 6,6 por cento. Estado do México: 6,3 por cento. Aguascalientes: 4,4 por cento. Tamaulipas: 4,2 por cento.

Estados Unidos

Os fornecedores de veículos automotivos e comerciais constituem o maior setor de manufatura dos Estados Unidos, com mais de 900.000 funcionários em todo o país. Além disso, os empregos diretos, indiretos e induzidos nesse setor ultrapassam 4,8 milhões de empregos e contribuem com 2,5% do PIB nacional.

Esses fornecedores lideram a inovação em veículos novos. Suas empresas projetam e fabricam sistemas de equipamentos originais, que respondem por dois terços do valor de cada carro. Elas também abastecem o mercado de reposição, garantindo a manutenção de milhões de veículos em circulação. Ao fazer isso, eles impulsionam o comércio internacional e atendem às crescentes necessidades de transporte.