Produção de autopeças no México atinge recorde 

A produção de peças de automóvel no México registou um recorde em abril de 2024, atingindo 10,949 mil milhões de dólares.

De acordo com um comunicado da Indústria Nacional de Autopeças (INA), este montante implicou um aumento anual de 14,19 por cento.

Ao mesmo tempo, este valor é 2,49 por cento superior ao anterior máximo histórico de 10,682 mil milhões de dólares alcançado em agosto de 2023.

De janeiro a abril de 2024, a produção de autopeças no México acumulou 42.142 milhões de dólares, o que significa um crescimento de 9,55% ano a ano e também um recorde para o mesmo período.

Produção de autopeças no México

«Estes números reafirmam a confiança que as empresas do setor de autopeças têm no país, contribuindo significativamente para o desenvolvimento tecnológico, económico e social do México», disse o INA.

Em particular, em termos de comércio com os Estados Unidos, as exportações de autopeças do México para aquele mercado externo bateram recordes de janeiro a abril de 2024, com 28,373 bilhões de dólares, representando um aumento ano a ano de 9,4 por cento.

De acordo com o Census Bureau, as importações destes produtos para o mercado norte-americano provenientes de todo o mundo cresceram a uma taxa homóloga de 8,5 por cento, para 66,266 mil milhões de dólares no mesmo período.