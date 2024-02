Produção automóvel mundial cresce 9% em 2023

Send an email

A produção automóvel mundial cresceu a uma taxa anual de 9,3% em 2023, para 88 milhões 619 000 veículos.

Isso reflete um retorno aos níveis de produção pré-pandemia de 2019, mas ainda está 5% abaixo dos níveis máximos de 2017.

Globalmente, a produção automóvel mundial esteve sujeita a flutuações devido a fatores como a procura do mercado, as condições económicas mundiais, a regulamentação ambiental e a disponibilidade de matérias-primas, entre outros.

Em 2020, a indústria automóvel registou um declínio significativo nos volumes de produção global em resultado da pandemia de Covid-19.

Em 2022, a produção industrial recuperou modestamente, aumentando 7,7% em comparação com 2021, para 81 milhões 050 000 unidades.

Desde 2020, a economia global, bem como a indústria automóvel, têm sido influenciadas direta e indiretamente por eventos macroeconómicos que resultam em condições desfavoráveis, incluindo a escassez de chips semicondutores e outros componentes, níveis elevados de inflação das matérias-primas e da mão de obra, taxas de juro mais elevadas e escassez de mão de obra e energia em determinados mercados.

Produção automóvel mundial

Com início no terceiro trimestre de 2023 e continuando até ao quarto trimestre de 2023, a indústria automóvel foi afetada por greves laborais e interrupções relacionadas em determinadas instalações nos Estados Unidos.

De acordo com a Lear Corporation, alguns desses fatores, entre outros, continuam a afetar a demanda do consumidor, bem como a capacidade dos fabricantes de automóveis de produzir veículos para atender à demanda.

Consequentemente, a estratégia da Lear para mitigar estes impactos na produção automóvel global engloba o seu processo abrangente de gestão de custos, incluindo a otimização da tecnologia de custos, acções para alinhar ainda mais a sua capacidade de fabrico com o atual ambiente de produção da indústria e investimentos em tecnologias da Indústria 4.0.

Na sua perspetiva, isto permitirá à Lear melhorar a eficiência operacional, melhorar a utilização das instalações e equipamentos existentes para reduzir as despesas futuras e otimizar e automatizar as funções administrativas.

A Lear fornece todos os segmentos de veículos do mercado de equipamento original de veículos ligeiros em todas as principais regiões produtoras de automóveis do mundo.

Entre os maiores produtores de automóveis do mundo contam-se a Volkswagen, a Toyota, a Stellantis, a Ford e a General Motors.