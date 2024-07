Procura de diamantes naturais: De Beers

A procura de diamantes naturais de origem ética a nível mundial deverá aumentar, especialmente nas economias asiáticas em rápido desenvolvimento, de acordo com a Anglo American. Comprar diamantes naturais de origem ética significa ter a certeza de que não estão ligados à exploração laboral, a conflitos ou a danos ambientais. A Anglo American é a empresa-mãe da De Beers, que é líder mundial no sector dos diamantes e produz cerca de um terço dos diamantes em bruto do mundo, em termos de valor.Esta produção tem lugar em quatro países: Botswana, Canadá, Namíbia e África do Sul.

Dentro do seu portefólio, a De Beers (Anglo American: participação de 85%) está em associação com o governo da República do Botswana.

Através de uma empresa conjunta em partes iguais, conhecida como Debswana, posou uma das minas de diamantes mais ricas do mundo, em Jwaneng.

Possuo também uma das maiores reservas de diamantes, em termos de quilates totais, em Orapa.

Procura de diamantes naturais

Após uma elevada procura em 2021 e 2022, a procura global de diamantes em bruto registou uma queda acentuada em 2023. Com o aumento dos inventários de diamantes polidos e a subida da inflação e das taxas de juro, os retalhistas de joalharia foram cautelosos na compra de novos stocks. A Anglo American afirmou que a procura de diamantes naturais nos Estados Unidos foi afetada por problemas económicos e pelo aumento da oferta de diamantes cultivados em laboratório. Embora as vendas de diamantes cultivados em laboratório tenham aumentado, os seus preços grossistas caíram drasticamente, realçando ainda mais a diferença em relação aos diamantes naturais.Na China, os problemas económicos reduziram a confiança dos consumidores, levando a um ligeiro declínio na procura em comparação com 2022. Por outro lado, a confiança dos consumidores na Índia e a procura de diamantes aumentaram em 2023, especialmente no final do ano.

Comércio internacional

As exportações mundiais de diamantes tiveram o seguinte desempenho, medido em milhões de dólares:

2020: 76,700

2021: 119,000

2022: 131,500

2023: 100,100

A Anglo American espera que as condições da indústria permaneçam desafiadoras no curto prazo, mas as perspectivas de longo prazo são boas. A procura intermédia e de retalho estabilizou no final de 2023, embora os stocks de diamantes em bruto tenham aumentado entre os produtores. Durante 2024, se os produtores libertarem gradualmente os seus inventários, espera-se que os elevados níveis de inventários intermédios em 2023 diminuam à medida que os retalhistas reabastecem os seus stocks.