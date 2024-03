Prix mondiaux du maïs et du blé: 2023 vs. 2022

Les prix mondiaux du maïs et du blé, mesurés en dollars américains par tonne métrique, ont enregistré une baisse d’environ 30 % en 2023 par rapport à 2022.

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), le prix mondial du maïs était de 207,4 dollars par tonne en décembre 2023, soit une baisse de 31,4% en glissement annuel.

Parallèlement, le prix mondial du blé a chuté de 29,1% en glissement annuel à la fin de l’année 2023, pour atteindre 229,6 dollars la tonne.

À cet égard, Pilgrim’s Pride Corporation a indiqué que les États-Unis ont connu un temps plus sec au cours du printemps 2023 qui a menacé l’approvisionnement en maïs, mais la récolte de maïs pour la saison 2023/2024 est confirmée à des niveaux de production record, les prix ayant eu tendance à baisser vers la fin de l’année 2023.

Prix mondiaux

Dans le même temps, les conditions météorologiques favorables au Brésil en 2023 ont eu un impact positif sur l’offre mondiale de maïs, tandis que l’Argentine a connu une grave sécheresse qui a limité sa production agricole au cours de l’année.

Les prix du soja ont commencé l’année 2023 à des niveaux plus élevés, mais ont baissé au cours du deuxième trimestre et sont restés stables pendant le reste de l’année.

Pilgrim’s Pride Corporation a déclaré que ses segments américain et mexicain utilisent le maïs et la farine de soja comme principaux ingrédients pour la production d’aliments pour animaux, tandis que son segment britannique et européen utilise le blé, la farine de soja et l’orge comme principaux ingrédients pour la production d’aliments pour animaux.

En 2023, les prix des produits de base américains pour les produits de poulet ont suivi une tendance conforme aux normes saisonnières au cours du premier semestre de l’année, mais à des niveaux égaux ou inférieurs à la moyenne historique sur cinq ans, avant de rebondir au troisième trimestre et de suivre une tendance conforme à la moyenne historique pour le reste de l’année.

Poulets

Au cours du premier semestre 2023, la croissance de la production industrielle, associée à des niveaux plus élevés d’approvisionnement en entrepôts frigorifiques, a entraîné une augmentation de la disponibilité des poulets de chair.

En outre, bien que la demande intérieure ait augmenté au cours du premier semestre, la pression accrue de la demande n’a pas compensé l’augmentation supplémentaire de l’offre qui a maintenu les prix aux niveaux saisonniers prévus par la société, malgré une base de coûts plus élevée.