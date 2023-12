Principaux flux commerciaux bilatéraux de marchandises dans le monde

Selon les données de la CNUCED, les flux commerciaux bilatéraux de marchandises les plus importants au monde se situent entre la Chine et les États-Unis, ainsi qu’entre leurs économies voisines respectives.

En 2022, les États-Unis ont importé pour 576 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine et la Chine a importé pour 179 milliards de dollars de marchandises en provenance des États-Unis.

Les échanges commerciaux (exportations et importations) de la Chine avec Hong Kong (Chine), le Japon, la province chinoise de Taïwan et la République de Corée s’élevaient à 1,47 trillion de dollars.

Quant aux échanges des États-Unis avec le Mexique et le Canada, ils s’élevaient à 1,59 trillion de dollars.

C’est en Europe et en Asie que les échanges intrarégionaux sont les plus importants.

En 2022, 68 % des exportations européennes étaient destinées à des partenaires commerciaux du même continent.

En Asie, ce taux était de 59%, et en Océanie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Nord, les principaux partenaires commerciaux sont extrarégionaux.

En 2022, les exportations et les importations de marchandises ont augmenté de manière significative, de plus de 10 % dans les économies développées et de 12% dans les économies en développement d’Asie et d’Océanie.

Les économies en développement d’Afrique et d’Amérique ont connu la plus forte augmentation des exportations (16,9%).

En termes d’importations, les économies en développement des Amériques ont enregistré la plus forte augmentation (21,4 %), les économies en développement d’Afrique arrivant en deuxième position (18,9%).

Dans les pays en développement d’Asie et d’Océanie, les importations ont augmenté beaucoup moins (10,2%).

La valeur des exportations mondiales de marchandises a augmenté de 11,4% en 2022.

Il s’agit de la deuxième année de croissance solide après deux années consécutives de baisse pendant la pandémie de COVID-19.

Les exportations mondiales se sont élevées à 24,9 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de dollars de plus que l’année précédente.

Toutefois, au cours du premier semestre 2023, la valeur des exportations a diminué de 4,6% en glissement annuel.

En 2022, presque toutes les économies développées ont enregistré une augmentation de leurs exportations, à l’exception de la Biélorussie (-42,7%) et de l’Ukraine (-34,8%).