Principaux concurrents d’Alpek dans la production de PTA

Les principaux concurrents d’Alpek dans la production d’acide téréphtalique purifié (PTA) sont INEOS et Indorama.

Au niveau régional, Alpek est une puissance dans cette production.

Selon les estimations du cabinet de conseil britannique Wood Mackenzie, Alpek détenait 49 % de la capacité installée de PTA dans la région des Amériques à la fin du mois de février 2024.

Qu’est-ce que le PTA et à quoi sert-il? Il s’agit d’un composé chimique clé dans l’industrie des polymères, en particulier dans la fabrication du polyéthylène téréphtalate (PET).

En d’autres termes, il s’agit d’un précurseur dans la fabrication des résines PET, qui sont utilisées dans la production d’emballages en plastique, de fibres textiles et de films, entre autres produits.

Principaux concurrents d’Alpek

Au niveau mondial, les autres grands fabricants de PTA sont Henyi (Chine), Heng Li (Chine), INEOS (dont le siège est au Royaume-Uni), Reliance Industries (Inde) et Dragon Aromatics (Chine).

Selon Alpek, l’industrie du PET se compose de plusieurs grands acteurs et de nombreuses petites entreprises.

Les marchés du PET sont généralement régionaux en raison des coûts de transport élevés par rapport aux coûts de production.

Si l’on ne considère que les Amériques, Wood Mackenzie indique que les plus grands producteurs de PET sont Indorama (Thaïlande), Alpek (Mexique), Far Eastern (Taïwan), Nan Ya Plastics Corporation (Taïwan) et M&G (Luxembourg).

INEOS

Basée à Londres, cette entreprise est présente dans plus de 20 pays et produit des oléfines, des produits chimiques spéciaux, des polyoléfines, des produits pétrochimiques de base, des solvants et des produits pétroliers.

INEOS possède une division énergie qui se concentre sur l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel.

Indorama Ventures

Cette entreprise est un important producteur mondial de produits pétrochimiques en aval et intermédiaires, qui possède 148 sites dans 35 pays à travers le monde.

Basée en Thaïlande, Indorama Ventures est un producteur majeur de produits pétrochimiques et de fibres textiles.

La société exploite les segments du PET mélangé, des oxydes, des dérivés intégrés et des fibres.

L’éthane, le PX, le PP, le PET recyclé et la biomasse sont les principales matières premières de l’entreprise, et les produits finaux sont principalement vendus à des sociétés de biens de consommation dans le monde entier.