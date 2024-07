Principales usines de chaussures de Nike: où sont-elles?

Les principales usines de chaussures de Nike Inc. se trouvent au Viêt Nam, en Indonésie et en Chine. Basée à Beaverton, dans l’Oregon (États-Unis), la société est l’un des principaux fabricants mondiaux de chaussures, de vêtements et d’équipements de sport. Au cours de l’exercice 2023, les usines du Viêt Nam, d’Indonésie et de Chine ont produit respectivement environ 50%, 27% et 18% des chaussures de marque NIKE.

Usines de chaussures de Nike

En outre, quatre fabricants sous contrat ont réalisé chacun plus de 10% de la production. Ensemble, ces quatre fabricants représentaient environ 58% de la production totale de chaussures de NIKE.Nike a été fondée en 1964 par Phil Knight et Bill Bowerman sous le nom de Blue Ribbon Sports, et a pris le nom de Nike en 1971.Presque tous les produits chaussants et vestimentaires de NIKE sont fabriqués en dehors des États-Unis par des fabricants indépendants, dont beaucoup exploitent plusieurs usines.En outre, la société achète des matériaux à des fournisseurs de «niveau 2», qui fournissent les principaux intrants pour ses produits.Au 31 mai 2023, l’entreprise comptait 146 fournisseurs stratégiques de niveau 2.

Production

Toujours au 31 mai 2023, les fabricants externalisés de NIKE disposaient de 123 usines de fabrication de chaussures dans 11 pays. Au cours de l’exercice 2023, 15 fabricants sous contrat ont produit les chaussures finies de la marque. Nombre d’entre eux exploitent plusieurs usines. La plus grande usine représentait environ 9% de la production totale de NIKE à l’époque.

Intrants et matières premières

Les fabricants sous contrat de NIKE achètent les matières premières nécessaires à la fabrication des chaussures, des vêtements et des équipements. Selon l’entreprise elle-même, la plupart de ces matières sont achetées dans les pays où les produits sont fabriqués.Les principaux matériaux utilisés pour les chaussures sont le caoutchouc naturel et synthétique, le plastique, la mousse, le cuir naturel et synthétique, le nylon, le polyester et les fibres textiles. Des films de polyuréthane sont également utilisés pour les composants de la semelle d’air NIKE.Au cours de l’exercice 2023, Air Manufacturing Innovation, une filiale de la société, et d’autres fabricants en Chine et au Vietnam ont fourni les composants d’amortissement Air-Sole utilisés dans les chaussures.