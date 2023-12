A mineração está entre os principais sectores da economia chilena, com o cobre a dominar as exportações.

No primeiro semestre de 2023, o setor primário diminuiu 1,2% (representando 16,3% do PIB nominal total), o setor da indústria transformadora diminuiu 1,1% (representando 10,0% do PIB nominal total) e o setor dos serviços aumentou 0,3% (representando 64,0% do PIB nominal total), em cada caso, em relação ao mesmo período de 2022 e em termos reais.

De acordo com o governo chileno, o declínio no setor primário foi impulsionado por uma diminuição na mineração e no cobre, e o declínio no setor manufatureiro foi explicado principalmente por uma diminuição em todos os subsetores, exceto alimentos, bebidas e tabaco, e produtos de metal, máquinas e equipamentos e outras manufaturas.

Ao mesmo tempo, o aumento no sector dos serviços deveu-se principalmente a aumentos nos sectores da eletricidade, petróleo, gás, água, habitação e serviços pessoais.

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), a economia chilena continua a ser fortemente dependente do sector mineiro, em especial da extração de cobre.

Economia chilena

O peso deste sector no PIB corrente variou consideravelmente durante o período em análise, reflectindo em grande medida a flutuação dos preços internacionais do cobre e de outros minerais, como é habitual no Chile e como já foi indicado em relatórios anteriores.

A isto acresce o efeito da pandemia, que afectou mais os outros sectores da economia, nomeadamente os serviços e a construção, do que a atividade mineira.

Assim, a participação da mineração no PIB atual foi de 14,2% em 2022, em comparação com 7,9% em 2015.

Cobre

A extração de cobre representou 10,9% do PIB em 2022, em comparação com 7,2% em 2015.

No entanto, a quota da mineração de cobre no PIB da mineração diminuiu nos últimos sete anos, de 91,1% em 2015 para 76,8% em 2022.

A OMC observou que isso se deveu ao facto de a queda no volume produzido de cobre em 2022 ter sido maior do que a redução na produção de outros minerais.