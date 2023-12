Principais fluxos mundiais de comércio de mercadorias

Send an email

Os maiores fluxos bilaterais de comércio de mercadorias do mundo são entre a China e os Estados Unidos e entre as respectivas economias vizinhas, de acordo com dados da CNUCED.

Em 2022, os Estados Unidos importaram bens da China no valor de 576 mil milhões de dólares e a China importou bens dos Estados Unidos no valor de 179 mil milhões de dólares.

O comércio da China (exportações e importações) com Hong Kong (China), Japão, Taiwan, Província da China e República da Coreia ascendeu a 1,47 biliões de dólares.

Entretanto, o comércio dos EUA com o México e o Canadá ascendeu a 1,59 biliões de dólares.

O comércio intrarregional foi mais acentuado na Europa e na Ásia.

Em 2022, 68% de todas as exportações europeias destinaram-se a parceiros comerciais do mesmo continente.

Na Ásia, esta taxa foi de 59%. Em contrapartida, na Oceânia, na América Latina e nas Caraíbas, em África e na América do Norte, os principais parceiros comerciais eram extra-regionais.

Comércio

Em 2022, as exportações e importações de mercadorias aumentaram significativamente, em mais de 10 por cento nas economias desenvolvidas e 12 por cento nas economias em desenvolvimento da Ásia e da Oceânia.

As economias em desenvolvimento africanas e americanas registaram o maior aumento das exportações (16,9 por cento).

Em termos de importações, as economias em desenvolvimento das Américas registaram o maior aumento (21,4 por cento), com as economias em desenvolvimento africanas em segundo lugar (18,9 por cento).

Na Ásia em desenvolvimento e na Oceânia, as importações aumentaram muito menos (10,2%).

O valor das exportações mundiais de mercadorias aumentou 11,4 por cento em 2022.

Foi o segundo ano de crescimento sólido após dois anos consecutivos de declínio durante a pandemia da COVID-19.

As exportações mundiais ascenderam a 24,9 mil milhões de dólares, mais 2,5 mil milhões de dólares do que no ano anterior.

No entanto, no primeiro semestre de 2023, o valor das exportações diminuiu 4,6 % em termos anuais.

Em 2022, quase todas as economias desenvolvidas registaram um aumento das exportações, com exceção da Bielorrússia (-42,7 por cento) e da Ucrânia (-34,8 por cento).