Premier producteur mondial de poulet: les États-Unis 

Les États-Unis sont restés, de loin, le Premier producteur mondial de poulet en 2023.

En rythme annuel, sa production a augmenté de 0,5% entre 2022 et 2023, pour atteindre 21 millions 095,000 tonnes.

Ce volume est basé sur l’équivalence «prêt à cuire», selon les données du Ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Auparavant, la production américaine de poulet avait augmenté de 2,9% en 2022 en glissement annuel.

Producteur mondial de poulet

À l’échelle mondiale, la consommation de poulet a augmenté en raison de la croissance démographique, du prix par rapport aux autres viandes, de l’augmentation des revenus dans de nombreux pays et de la perception que le poulet est une source saine de protéines.

Après les États-Unis, le deuxième producteur de viande de poulet est le Brésil, avec 14 millions 900,000 tonnes en 2023, soit une augmentation de 3% par rapport à 2022.

Selon les données de l’FAO, la consommation mondiale de viande de poulet a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies.

En 2020, la consommation mondiale de viande de poulet était estimée à environ 135 millions de tonnes métriques.

Ce chiffre a pu varier au cours des années suivantes en raison de facteurs tels que la disponibilité, les changements d’habitudes alimentaires et les événements mondiaux.

Le Brésil

Le Brésil était le premier exportateur mondial de volaille en 2023, selon les estimations de l’USDA.

La production, la consommation et les volumes d’exportation de volaille du Brésil ont considérablement augmenté ces dernières années.

Cette croissance est due à l’augmentation de la production des entreprises exportatrices brésiliennes, ainsi qu’à la compétitivité de l’aviculture brésilienne.

Prix des intrants

Tous les segments ont connu une inflation des coûts d’exploitation, en particulier de la main-d’œuvre et de certains matériaux.

Toutefois, le taux d’inflation a commencé à diminuer et les prix des protéines ont commencé à se stabiliser.

En outre, le conflit entre l’Ukraine et la Russie a entraîné des sanctions économiques contre la Russie et certaines régions d’Ukraine et du Belarus.

Si ces conflits s’aggravent, touchent d’autres régions ou pays, ou si des sanctions économiques supplémentaires sont imposées, ils pourraient avoir un impact important sur les activités commerciales et les résultats financiers des entreprises du secteur.