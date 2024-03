Preços mundiais do milho e do trigo: 2023 vs. 2022

O preço mundial do milho e do trigo, medido em dólares americanos por tonelada métrica, registou uma descida de cerca de 30% em 2023 face a 2022.

De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o preço global do milho foi de US $ 207,4 por tonelada em dezembro de 2023, uma queda ano a ano de 31,4 por cento.

Entretanto, o preço mundial do trigo caiu a uma taxa homóloga de 29,1 por cento no final de 2023, para 229,6 dólares por tonelada.

A este respeito, a Pilgrim’s Pride Corporation referiu que os Estados Unidos registaram um tempo mais seco durante a primavera de 2023, que ameaçou a oferta de milho, mas a colheita de milho para a época de cultivo de 2023/2024 está confirmada como estando em níveis de produção recorde, uma vez que os preços registaram uma tendência de descida no final de 2023.

Milho

Ao mesmo tempo, as condições meteorológicas favoráveis no Brasil durante 2023 tiveram um impacto positivo na oferta mundial de milho, enquanto a Argentina registou uma grave seca que restringiu a sua produção agrícola durante o ano.

Os preços da soja começaram 2023 em níveis mais altos, mas caíram durante o segundo trimestre e permaneceram estáveis durante o resto do ano.

A Pilgrim’s Pride Corporation informou que seus segmentos nos EUA e no México usam milho e farelo de soja como ingredientes principais para a produção de ração, enquanto seu segmento no Reino Unido e na Europa usa trigo, farelo de soja e cevada como ingredientes principais para a produção de ração.

Durante 2023, os preços dos produtos de frango no mercado de matérias-primas dos EUA registaram uma tendência em conformidade com as normas sazonais durante o primeiro semestre do ano, mas a níveis iguais ou inferiores à média histórica de cinco anos, antes de recuperarem no terceiro trimestre e registarem uma tendência em conformidade com a média histórica durante o resto do ano.

Frangos

Durante o primeiro semestre de 2023, o crescimento da produção da indústria, associado a níveis mais elevados de oferta de câmaras frigoríficas, levou a uma maior disponibilidade de frangos de carne.

Além disso, embora a procura interna tenha crescido no primeiro semestre, o aumento da pressão da procura não compensou o aumento incremental da oferta que manteve os preços nos níveis sazonais esperados pela empresa, apesar de uma base de custos mais elevada.