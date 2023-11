Pólo de Desenvolvimento para o Bem-estar de Ciudad Ixtepec

A área do Polo de Desarrollo para el Bienestar Ciudad Ixtepec está localizada a 3,5 km da linha ferroviária Z, no seu troço Salina Cruz, Oaxaca Medias Aguas, Veracruz.

Este pólo de desenvolvimento faz parte do Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT).

O Istmo de Tehuantepec é a parte mais estreita do México e da América do Norte em geral, separando o Oceano Pacífico das águas do Golfo do México e do Oceano Atlântico.

Os esforços para o transformar numa rota comercial inter-oceânica remontam ao início do século XIX e uma linha de caminho de ferro através do Istmo funcionou de forma rentável entre 1907 e a abertura do Canal do Panamá em 1914.

A administração do Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende tornar a rota transisthmiana competitiva com o Canal do Panamá, impulsionando assim o crescimento económico regional nos Estados de Oaxaca e Veracruz.

A área do Polo de Desarrollo para el Bienestar Ciudad Ixtepec tem uma localização estratégica, uma vez que tem uma frente rodoviária de aproximadamente 1,5 km na Estrada Federal MEX-185 D, e está perto da Estrada Estatal Ixtepec-Guevea de Humboldt, e a 33 km do Aeroporto Nacional de Ixtepec, com potencial conetividade a outros mercados nacionais e internacionais.

Ciudad Ixtepec

O Polo de Desarrollo para el Bienestar Ciudad Ixtepec está localizado no município de Ciudad Ixtepec, no estado de Oaxaca, cujos municípios vizinhos são: Asunción Ixtaltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Petapa e El Barrio de la Soledad, todos no mesmo estado.

De acordo com o Censo da População e Habitação de 2020, a população total dos municípios mencionados no parágrafo anterior é superior a 50.000 habitantes.

O Istmo de Tehuantepec apresenta carências sociais acima da média nacional, bem como das médias estaduais. Este facto dificulta o desenvolvimento equilibrado e o crescimento equitativo.