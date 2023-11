Send an email

La zone du Pôle de Développement pour le Bien-être de Ciudad Ixtepec est située à 3,5 km de la ligne de chemin de fer Z, dans sa section Salina Cruz, Oaxaca Medias Aguas, Veracruz.

Ce pôle de développement fait partie du Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT).

L’isthme de Tehuantepec est la partie la plus étroite du Mexique et de l’Amérique du Nord en général, séparant l’océan Pacifique des eaux du golfe du Mexique et de l’océan Atlantique.

Des efforts pour en faire une route commerciale interocéanique remontent au début du XIXe siècle, et une ligne de chemin de fer traversant l’isthme a fonctionné de manière rentable entre 1907 et l’ouverture du Canal de Panama en 1914.

L’administration du président Andrés Manuel López Obrador a l’intention de rendre la route transisthmique compétitive par rapport au canal de Panama, afin de stimuler la croissance économique régionale dans les États d’Oaxaca et de Veracruz.

La zone du Polo de Desarrollo para el Bienestar Ciudad Ixtepec bénéficie d’un emplacement stratégique, puisqu’elle a une façade routière d’environ 1,5 km sur l’autoroute fédérale MEX-185 D, qu’elle est proche de l’autoroute d’État Ixtepec-Guevea de Humboldt et qu’elle se trouve à 33 km de l’aéroport national d’Ixtepec, avec une connectivité potentielle vers d’autres marchés nationaux et internationaux.

Le Polo de Desarrollo para el Bienestar Ciudad Ixtepec est situé dans la municipalité de Ciudad Ixtepec, dans l’État d’Oaxaca, dont les municipalités voisines sont: Asunción Ixtaltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Petapa et El Barrio de la Soledad, toutes situées dans le même État.

Selon le recensement de la population et du logement de 2020, la population totale des municipalités mentionnées dans le paragraphe précédent est supérieure à 50,000 habitants.

L’isthme de Tehuantepec présente une pauvreté sociale supérieure à la moyenne nationale et à celle des États. Cette situation entrave le développement équilibré et la croissance équitable.