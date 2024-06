Perspectivas para o sector agroalimentar do México: Coface

A seguradora de crédito francesa Coface divulgou na quarta-feira as suas perspectivas para o sector agroalimentar do México.

De janeiro a abril, as exportações de produtos agro-alimentares cresceram a uma taxa anual de 9% para 19,2 mil milhões de dólares.

Simon Lacoume, economista especializado no sector agroalimentar da Coface, com sede em Paris, referiu que 88% dos municípios do México foram afectados pela seca no final de maio.

De acordo com Lacoume, o calor extremo que atingiu o México recentemente, uma consequência do «El Niño», poderá inverter-se com a chegada do «La Niña».

As suas perspectivas: este fenómeno poderá trazer chuvas fortes e alterações significativas no clima do país, e as precipitações extremas poderão preparar o terreno para uma época de furacões mais ativa.

Perspectivas do sector agroalimentar

O produto interno bruto (PIB) da atividade primária do México aumentou 0,7% no primeiro trimestre de 2024, após um crescimento de 2,1% em todo o ano de 2023.

Por outro lado, a produção industrial de alimentos no país caiu 0,8% a uma taxa anual durante os primeiros quatro meses de 2024, enquanto a produção industrial de bebidas e tabaco cresceu 0,6% y-o-y no mesmo período.

Integração com os Estados Unidos

Em 14 de maio, a administração do Presidente Joe Biden anunciou um forte aumento das tarifas sobre as importações de produtos chineses, totalizando mais de 18 mil milhões de dólares em 2023.

Estas tarifas vêm juntar-se aos 300 mil milhões de dólares de importações já afectadas por tarifas introduzidas em 2018 e 2019 pelo seu antecessor na Casa Branca, Donald Trump, e que, juntamente com a pandemia de Covid-19, contribuíram para uma reorganização do comércio sino-americano.

Assim, o valor das importações dos EUA afectadas por estas subidas tarifárias caiu mais de 30% entre 2017 e 2023.

Embora o valor das compras dos EUA de outros produtos chineses tenha sido mantido, este desenvolvimento contribuiu para que a China perdesse a sua posição como o maior exportador para o mercado dos EUA para o México no ano passado.

A Coface acredita que, embora os laços comerciais entre os EUA e a China pareçam ter enfraquecido, a realidade é mais matizada.

O aumento das exportações chinesas para o México e para o Vietname nos últimos anos sugere, por exemplo, que o transbordo de produtos chineses através de países terceiros pode estar a confundir a leitura dos dados comerciais. Por conseguinte, acrescentou a Coface, a conclusão de uma dissociação entre a China e os EUA parece prematura nesta fase.