Perspectivas económicas de Brasil para 2024 y 2025

Las perspectivas económicas de Brasil del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2024 y 2025 consideran un crecimiento de 2.1 y 2.4%, respectivamente.El 11 de agosto de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó el nuevo programa de aceleración del crecimiento, conocido como PAC. Este programa promete invertir R$ 1,7 billones en todos los estados brasileños. De esa cantidad, R$ 1,4 billones se destinarán entre 2023 y 2026. Los restantes R$ 0,3 billones se invertirán después de 2026.En cuanto a las inversiones, estas se dividirán de la siguiente manera: en primer lugar, R$ 371,000 millones provendrán del gobierno federal; en segundo lugar, R$ 343,000 millones de empresas estatales; en tercer lugar, R$ 362,000 millones de financiamiento; y, finalmente, R$ 612,000 millones del sector privado. El objetivo del PAC es claro: promover la transición ecológica, la neoindustrialización, el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad ambiental.

Perspectivas económicas de Brasil

El crecimiento del PIB de Brasil ha mostrado este tendencia, incluyendo sus predicciones del FMI a corto plazo:

2022: 3.0

2023: 2.9

2024: 2.1

2025: 2.4

El 22 de enero de 2024, el Presidente firmó la ley de presupuesto anual para 2024, con un total de aproximadamente R$ 5,5 billones. Además, la Ley de Directrices Presupuestarias de 2024 estableció un déficit primario de R$ 13,31 mil millones, lo que equivale al 0,12% del PIB estimado. Asimismo, la ley contempla una inflación del 3,55% y un crecimiento del PIB real del 2,19% para 2024.Sin embargo, según el más reciente Informe de Ingresos y Gastos, publicado en mayo de 2024, el Gobierno Federal ahora espera una inflación de 3.70% y un crecimiento del PIB de 2.45% en 2024. Por lo tanto, el objetivo del gobierno Central para el resultado primario en el presupuesto de 2024 es de 0% del PIB.

Economía brasileña

En mayo de 2024, el gobierno federal predijo que la economía crecería un 2.5% para ese año. Estas estimaciones no tienen en cuenta el impacto de la emergencia en Rio Grande do Sul en la actividad económica. También el gobierno proyectó una inflación de 3.7% para 2024. Sin embargo, no se puede estar seguro de que estas predicciones se cumplan, y es probable que los resultados sean diferentes de lo previsto.