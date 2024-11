O governo mexicano divulgou a perspectiva da produção industrial dos EUA como parte do contexto de sua programação orçamentária e de receita para 2025.

Por que isso é importante: porque a economia mexicana tem fortes vínculos comerciais, financeiros, turísticos, econômicos e de investimento com os Estados Unidos.

No Pacote Econômico para 2025, o Ministério da Fazenda e Crédito Público (SHCP) projeta que a produção industrial dos EUA aumentará 0,5% até 2024.

Perspectiva da produção industrial

Para 2025, o Ministério da Fazenda prevê uma expansão adicional de 2,0%. Mas esse número dependerá principalmente do estímulo fiscal concedido ao setor de semicondutores (CHIPS).

De agosto de 2023 a agosto de 2024, com ajuste sazonal, a produção industrial dos EUA caiu 0,3%.

Em uma base desagregada, a produção industrial teve as seguintes variações ano a ano, considerando o mesmo período:

Por principais grupos de mercado

Produtos finais: -7%.

Bens de consumo: +0,9%.

Equipamentos comerciais: -6,1%.

Suprimentos não industriais: -0,2%.

Construção: -0.8%.

Materiais: 0,0%.

Por grandes grupos industriais

Manufatura: -0,3%.

Mineração: -1,5%.

Serviços públicos: +1,5%.

Economia dos EUA

O SHCP estima que a economia dos EUA crescerá 2,7% em 2024. Entretanto, para 2025, projeta um dinamismo menor, com um crescimento de 2,2%. Esse desempenho seria explicado pela sólida demanda doméstica, mas contrabalançado pela desaceleração das principais economias globais.

Por outro lado, de acordo com a pesquisa do Banxico, os especialistas do setor privado preveem um crescimento de 2,5% para 2024. Além disso, eles preveem uma desaceleração, com um aumento de apenas 2,0% até 2025.

Além disso, o SHCP projeta que a inflação média nos EUA será de 2,9% em 2024. Até 2025, espera-se que essa taxa diminua para 2,2%. Entretanto, esse número ainda excederia a meta de inflação de longo prazo de 2,0% estabelecida pelo Federal Reserve (FED).

Por fim, é importante mencionar que o FED iniciou um ciclo de flexibilização da política monetária. Esse processo inclui a redução das taxas de juros de referência. Tudo isso está ocorrendo em um contexto marcado por uma desaceleração gradual da inflação.