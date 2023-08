Perfil da indústria maquiladora mexicana

A indústria maquiladora mexicana (in-bond) é composta por entidades que importam matérias-primas e componentes com isenção de impostos e, por sua vez, exportam seus produtos acabados, com os fornecedores pagando apenas tarifas com base no valor agregado pelo trabalho realizado no México.

Em 2022, de acordo com dados do Inegi, as receitas das empresas com programas Maquiladora e Indústria Transformadora Exportadora (IMMEX) foram de 6 biliões 951 mil milhões de pesos, um aumento de 16,9 por cento em relação ao ano anterior.

Anteriormente, essas receitas cresceram a taxas anuais de 8,0% em 2018 e 3,0% em 2019, depois diminuíram 6,4% em 2020 e aumentaram 19,7% em 2021.

Da mesma forma, o México contava com 5.153 fábricas da empresa IMMEX no final de 2022, uma queda de 0,6% em relação a 2021, e 2.907.309 trabalhadores, o que representa 4,1% a mais que no ano anterior.

Inicialmente estabelecidas principalmente ao longo da fronteira EUA-México, as fábricas in-bond operam agora noutras regiões do país.

Ao expandir a produção para estas outras regiões, as fábricas e os fornecedores têm maior acesso a uma mão de obra maior e mais diversificada.

Indústria Maquiladora

Esta expansão também proporcionou às fábricas in-bond um maior acesso às matérias-primas disponibilizadas pelos fornecedores mexicanos.

De acordo com dados preliminares, 30,3% do valor acrescentado da indústria maquiladora em 2022 correspondeu à produção de material de transporte.

Em geral, as empresas podem adiar o pagamento de direitos até quatro anos (ou cinco anos no caso de bebidas espirituosas importadas utilizadas para o fabrico de bebidas destiladas) ao abrigo do programa de eliminação pautal e 18 meses ao abrigo do IMMEX.

Os direitos são devidos se esta condição deixar de estar preenchida, por exemplo, quando as importações ou as mercadorias fabricadas a partir dessas importações entram no comércio interno ou não são exportadas dentro do período autorizado.

A passagem de uma economia essencialmente exportadora de petróleo para um grande exportador de produtos manufacturados não pode ser explicada sem o processo de abertura e a atração de IDE, que contribuiu para o desenvolvimento da plataforma de exportação de produtos manufacturados e para a modernização de alguns sectores de serviços.