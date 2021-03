Pepsico gana a The Coca-Cola en mercado de refrescos en EU

Pepsico Inc. alcanzó una participación de 22% en la categoría de bebidas refrescantes líquidas en Estados Unidos durante 2020.

Al mismo tiempo, The Coca-Cola Company tuvo una porción de 20% en esa misma categoría.

Pero la participación de Pepsico disminuyó desde 24% en 2016 a 23% en 2017 y luego a 22% en los siguientes tres años.

Desde 2016 hasta 2020, The Coca-Cola Company ha mantenido invariablemente su cuota de mercado en 20 por ciento.

Todos estos datos corresponden a ventas minoristas estimadas en canales medidos, según Information Resources, Inc.

Sin embargo, The Coca-Cola Company tiene una importante ventaja de participación de refrescos carbonatados en muchos mercados fuera de los Estados Unidos.

Según Pepsico, el éxito en el entorno competitivo depende de:

Promoción efectiva de los productos existentes.

Introducción efectiva de nuevos productos y reformulaciones de los productos existentes.

Mayor eficiencia en las técnicas de producción.

Incorporación efectiva de tecnología y herramientas digitales en todas las áreas de su negocio.

Efectividad de la publicidad, campañas y programas de marketing.

Empaquetado.

Precios de productos.

Nuevos equipos de venta y dispensación.

Desarrollo y protección de marcas.

Marcas registradas.

Pepsico

Las bebidas, alimentos y refrigerios de esta empresa compiten principalmente sobre la base del reconocimiento y la lealtad de la marca, el sabor, el precio, el valor, la calidad, la variedad de productos, la innovación, la distribución, la publicidad, la actividad de marketing y promoción (incluida la digital).

También influyen, según Pepsico, el empaque, la conveniencia, el servicio y la capacidad de anticipar y responder eficazmente a las preferencias y tendencias de los consumidores, incluido un mayor enfoque del consumidor en la salud y el bienestar y la aceleración continua del comercio electrónico y otros métodos de distribución y compra de productos.

Sus productos de bebidas, alimentos y refrigerios se encuentran en categorías y mercados altamente competitivos.

Otros competidores de bebidas, alimentos y refrigerios incluyen, entre otros, Campbell Soup Company, Conagra Brands, Inc., Kellogg Company, Keurig Dr Pepper Inc., The Kraft Heinz Company, Link Snacks, Inc., Mondelēz International, Inc., Monster Beverage Corporation, Nestlé SA, Red Bull GmbH y Utz Brands, Inc.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado