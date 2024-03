Send an email

Pepsico et Walmart soutiennent l’agriculture régénératrice

Les entreprises américaines Pepsico et Walmart ont engagé conjointement 120 millions de dollars pour soutenir l’agriculture régénératrice.

Qu’est-ce que l’agriculture régénératrice? Elle se concentre sur l’amélioration et la régénération des ressources naturelles du sol et de la biodiversité grâce à des pratiques durables et résistantes.

Pepsico a indiqué qu’il s’efforçait d’étendre et de partager les pratiques régénératives sur 7 millions d’acres (à peu près l’équivalent de l’empreinte agricole de l’entreprise), de s’approvisionner de manière durable en cultures et ingrédients clés et d’améliorer les moyens de subsistance d’un plus grand nombre de personnes au sein de sa chaîne d’approvisionnement agricole.

En 2023, l’entreprise a élargi son approche de partenariat avec de nouveaux programmes visant à accélérer l’agriculture régénératrice, y compris un investissement de 120 millions de dollars avec Walmart pour soutenir l’agriculture régénératrice sur plus de 2 millions d’acres de terres agricoles aux États-Unis et au Canada.

L’agriculture régénératrice est une pratique importante susceptible d’atténuer l’impact du changement climatique.

En d’autres termes, l’agriculture régénératrice est une pratique agricole qui invite la nature à s’enraciner un peu plus profondément, donne la priorité à la santé des sols, à la qualité de l’eau et à l’harmonie entre les communautés végétales, animales et humaines.

Elle s’est également engagée à investir 216 millions de dollars dans trois organisations agricoles (Practical Farmers of Iowa, Soil and Water Outcomes Fund et Illinois Corn Growers Association) pour favoriser l’adoption de pratiques d’agriculture régénératrice aux États-Unis.

La technologie est un élément clé de ce projet. Au cours de la troisième année de son programme Positive Agricultural Outcomes Accelerator, Pepsico a investi dans diverses avancées pratiques avec des agriculteurs du monde entier, notamment des stations météorologiques au Pakistan, des analyses d’eau à la ferme en Irak et des systèmes d’irrigation par aspersion en Colombie.

Pesticides

L’entreprise a continué à développer de nouvelles solutions, telles que des engrais produits à partir d’hydrogène vert dans le cadre d’un partenariat avec Fertiberia en Espagne, dans le but de réduire de 15% les émissions liées à la culture des pommes de terre.

Grâce à des innovations telles qu’Agroscout, qui combine l’intelligence artificielle et la technologie des drones, l’entreprise peut identifier plus efficacement les maladies des cultures, ce qui permet de réduire l’utilisation des pesticides et d’améliorer le rendement des cultures.