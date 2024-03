Pepsico e Walmart apoiam a agricultura regenerativa

As empresas norte-americanas Pepsico e Walmart comprometeram-se, em conjunto, a atribuir 120 milhões de dólares para apoiar a agricultura regenerativa.

O que é a agricultura regenerativa? Centra-se na melhoria e regeneração dos recursos naturais do solo e da biodiversidade através de práticas sustentáveis e resilientes.

A Pepsico informou que está a trabalhar para expandir e partilhar práticas regenerativas em 7 milhões de acres (aproximadamente igual à pegada agrícola da empresa), obter de forma sustentável as principais culturas e ingredientes e melhorar os meios de subsistência de mais pessoas na sua cadeia de abastecimento agrícola.

Em 2023, a empresa expandiu sua abordagem de parceria com novos programas para acelerar a agricultura regenerativa, incluindo um investimento de US$ 120 milhões com o Walmart para apoiar a agricultura regenerativa em mais de 2 milhões de acres de terras agrícolas nos Estados Unidos e no Canadá.

A agricultura regenerativa é uma prática importante com potencial para mitigar o impacto das alterações climáticas.

Pepsico e Walmart

Por outras palavras, a agricultura regenerativa é uma prática agrícola que convida a natureza a criar raízes um pouco mais profundas, dá prioridade à saúde dos solos, à qualidade da água e à harmonia entre as comunidades vegetais, animais e humanas.

A empresa comprometeu-se também a investir 216 milhões de dólares em três organizações de agricultores (Practical Farmers of Iowa, Soil and Water Outcomes Fund e Illinois Corn Growers Association) para ajudar a promover a adoção de práticas agrícolas regenerativas nos Estados Unidos.

A tecnologia é um fator essencial para este empreendimento. Durante o terceiro ano do seu Acelerador de Resultados Agrícolas Positivos, a Pepsico investiu numa variedade de avanços práticos com agricultores de todo o mundo, incluindo estações meteorológicas no Paquistão, testes de água nas explorações agrícolas no Iraque e sistemas de irrigação por aspersão na Colômbia.

Pesticidas

A empresa continuou a desenvolver novas soluções, tais como fertilizantes produzidos a partir de hidrogénio verde através de uma parceria com a Fertiberia em Espanha, com o objetivo de reduzir as emissões no cultivo da batata em 15%.

E através de inovações como o Agroscout, que combina inteligência artificial e tecnologia de drones, a empresa pode identificar doenças nas culturas de forma mais eficiente, reduzindo a utilização de pesticidas e melhorando o rendimento das culturas.