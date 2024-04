Pedidos de asilo no Canadá: México e Índia no topo da lista

O México e a Índia estão no topo da lista dos países com mais pedidos de asilo ao Canadá em 2023, de acordo com dados do Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá.

Os pedidos de cidadãos do México totalizaram 23,910, seguidos pelos de cidadãos da Índia (11 285), Nigéria (9,155), Turquia (6,385) e Colômbia (6,040).

Em 29 de fevereiro de 2024, o governo ajustou os requisitos de viagem para os cidadãos mexicanos, que representaram 17% de todos os pedidos de asilo em 2023.

Embora a maioria continue a poder viajar sem visto para o Canadá, alguns cidadãos mexicanos deixarão de o poder fazer. Terão agora de solicitar um visto de visitante canadiano.

Esta medida surge em resposta a um aumento dos pedidos de asilo apresentados por cidadãos mexicanos que são rejeitados, retirados ou abandonados.

Nos últimos anos, os cidadãos mexicanos representavam a principal fonte de pedidos de asilo no Canadá.

Pedidos de asilo

De acordo com o Governo canadiano, a imigração enriquece a sociedade, a cultura e a economia canadianas, mas a combinação de imigração temporária e permanente registada no ano passado pôs à prova a capacidade do Canadá para acolher e integrar adequadamente os recém-chegados na sociedade canadiana.

O Governo tomou medidas para gerir melhor as pressões migratórias temporárias, moderando simultaneamente o ritmo do seu plano de níveis.

No âmbito do Plano de Níveis de Imigração 2024-2026, o Governo moderou cuidadosamente a admissão de novos residentes permanentes, avançando para uma abordagem a longo prazo que procura encontrar um equilíbrio entre a satisfação dos imperativos económicos e a melhoria da capacidade das comunidades para acolher e integrar eficazmente os imigrantes.

Imigrantes

Recentemente, o Governo anunciou também que irá reduzir a proporção de residentes temporários para 5% da população total nos próximos três anos. Isto resultará em cerca de 600.000 residentes temporários a menos no Canadá em comparação com os níveis actuais.

A normalização dos níveis de imigração permanente e temporária é fundamental para garantir que os recém-chegados tenham as oportunidades e o apoio social de que necessitam para serem bem sucedidos quando chegam ao Canadá.